एक्टर श्रीनिवासन का 69 की उम्र में निधन, 3 साल पहले आया था कार्डियक स्ट्रोक

मलयालम एक्टर श्रीनिवासन का निधन हो गया है, जिन्हें आखिरी बार फिल्म 'नैंसी रानी' में नजर आए थे. 

श्रीनिवासन का 69 की उम्र में निधन

मशहूर मलयालम एक्टर, फिल्ममेकर और राइटर श्रीनिवासन का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है. वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. शनिवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अभिनेता ने आखिरी सांस केरल के एर्नाकुलम जिले के थ्रिप्पुनिथुरा तालुक अस्पताल में ली. कन्नूर के रहने वाले श्रीनिवासन के परिवार में उनके बेटे, एक्टर और डायरेक्टर विनीत श्रीनिवासन और ध्यान श्रीनिवासन, और उनकी पत्नी विमला हैं. उनके निधन की खबर सामने आने के बाद, फैंस और इंडस्ट्री के सभी लोग अभिनेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अभिनेता की गिनती 90 के दशक के बेहतरीन एक्टर्स और लेखकों में होती है, जिन्होंने शानदार कहानी लेखन के साथ अपनी एक्टिंग से दर्शकों को सालों तक मंत्रमुग्ध करके रखा.

48 साल से फिल्मी दुनिया में हैं श्रीनिवासन

48 साल के लंबे और शानदार फिल्मी करियर में उनके ह्यूमर और समाज को लेकर व्यंग्यात्मक नजरिए को सराहा गया है. उन्होंने समाज की दशा और दिशा देने वाली फिल्मों को भी पर्दे पर उतारा. अभिनेता ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों की भी स्क्रिप्ट लिखी. अभिनेता ने मलयालम फिल्म 'चिंताविष्ठयाया श्यामला' और 1989 में आई ब्लैक कॉमेडी फिल्म 'वडाकुनोक्कियंत्रम' को डायरेक्ट भी किया, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. आखिरी बार अभिनेता को 15 जून 2025 को रिलीज हुई फिल्म मलयालम कॉमेडी ड्रामा 'नैंसी रानी' में देखा गया था, जिसमें अहाना कृष्णा, अजु वर्गीस और अर्जुन अशोकन लीड रोल में थे.

3 साल पहले आया था कार्डियक स्ट्रोक

इससे पहले वे 2023 की मलयालम क्राइम-कॉमेडी फिल्म 'कुरुक्कन' में अपने बेटे के साथ दिखे थे. अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में आई 'मणिमुजक्कम' फिल्म से की थी, जिसमें उन्होंने हैरी नाम के युवक का किरदार निभाया था. जिसके बाद उन्होंने 1980 के दशक तक कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर मलयालम इंडस्ट्री में नाम कमाया. अभिनेता ने लेखन में भी हाथ आजमाया और साल 1984 में आई 'ओडारुथमवा अलारियाम' की स्क्रिप्टिंग की. अभिनेता को मार्च 2022 में कार्डियक स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम से विराम नहीं लिया.

