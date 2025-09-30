विज्ञापन

घुड़सवारी की ट्रेनिंग में जुटे एक्टर देवदत्त रॉय, फिल्म ‘सफर 2’ के लिए कर रहे तैयारी, जल्द शुरू होगी शूटिंग

आमिर खान ने मंगल पांडे, शाहरुख खान ने अशोक, ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर और रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी के लिए घुड़सवारी सीखी थी. सलमान खान भी फिल्म वीर समेत कई फिल्मों में हॉर्स राइडिंग करते नजर आ चुके हैं.

नई दिल्ली:

सिनेमा जगत में एक्टर्स को जहां एक्टिंग, डांस और डायलॉग डिलीवरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वहीं उन्हें कई बार घुड़सवारी भी सीखनी पड़ती है. कई बड़े सितारे रियल लाइफ में भी हॉर्स राइडिंग का शौक रखते हैं. आमिर खान ने मंगल पांडे, शाहरुख खान ने अशोक, ऋतिक रोशन ने जोधा अकबर और रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी के लिए घुड़सवारी सीखी थी. सलमान खान भी फिल्म वीर समेत कई फिल्मों में हॉर्स राइडिंग करते नजर आ चुके हैं. अब इस लिस्ट में जुड़ गया है आइकॉन स्टार देवदत्त रॉय का नाम, जो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए घुड़सवारी की जबरदस्त ट्रेनिंग ले रहे हैं.

रेस कोर्स में कर रहे अभ्यास

पिछले दिनों देवदत्त रॉय को सुबह-सुबह रेस कोर्स में घुड़सवारी करते देखा गया. वह लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अपने सीन को रियल और परफेक्ट बना सकें. तभी से यह चर्चा तेज हो गई है कि वह अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी में जुटे हैं.

फिल्म ‘सफर 2' में निभाएंगे दमदार किरदार

सूत्रों की मानें तो देवदत्त रॉय जल्द ही अपनी आगामी फिल्म सफर 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. यह शेड्यूल चेन्नई में होगा और लगभग एक हफ्ते तक चलेगा. माना जा रहा है कि इसी फिल्म के लिए देवदत्त घुड़सवारी की ट्रेनिंग ले रहे हैं. अगर फिल्म में हॉर्स राइडिंग के सीन होंगे तो इसमें जोरदार एक्शन और संभवतः युद्ध के दृश्य भी देखने को मिल सकते हैं.

फिटनेस के लिए हमेशा एक्टिव

देवदत्त रॉय फिट रहने के मामले में हमेशा एक्टिव रहते हैं. उन्हें अक्सर जिम और आउटडोर वर्कआउट करते हुए देखा जाता है. अब उनके फैंस जल्द ही उन्हें बड़े पर्दे पर घुड़सवारी करते हुए देखने का लुत्फ उठा पाएंगे.

