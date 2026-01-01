स्टार किड्स की दौर में आम लड़के की जीत, युवाओं के लिए मिसाल बने एक्टर और मॉडल करन ओबेरॉय

भारतीय मॉडलिंग क्षेत्र का एक प्रमुख नाम, करन ओबेरॉय (Actor and Model Karan Oberoi), देशभर के 'जेन-जी' (Gen Z) कॉलेज छात्रों के लिए उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं. फैशन, फिटनेस और कमर्शियल जैसे प्रमुख मॉडलिंग प्लेटफॉर्म पर अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले ओबेरॉय, इस क्षेत्र में कदम रखने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक नए युग के आइकन बनकर उभरे हैं.

भारत के पहले फिटनेस मॉडल के रूप में पहचाने जाने वाले करन ओबेरॉय ने फिटनेस और फैशन मॉडलिंग दोनों को गहराई से प्रभावित किया है. कॉलेज के फैशन शो में जज के रूप में उनकी उपस्थिति ने युवाओं के साथ उनके जुड़ाव को और मजबूत किया है. उन्होंने IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SNDT महिला विश्वविद्यालय और जय हिंद कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जज की भूमिका निभाई है. हाल ही में उन्हें भारतीय विद्या भवन के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रोटरैक्ट मुंबई क्लब के फैशन शो को जज करते हुए देखा गया.

करन हाल ही में जी म्यूज़िक वीडियो 'जोगन तेरे इश्क दी' में नजर आए थे, इस गाने में करन ने एक्टर के तौर पर लीड रोल निभाया था और इसे 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे. वह बाद में रिलीज हुए वीडियो के रीमिक्स वर्ज़न में भी दिखे, जिसे 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिले हैं. छात्रों का कहना है कि करन की यात्रा उन्हें न केवल ग्लैमर दिखाती है, बल्कि मॉडलिंग में पहला कदम रखने और एक सफल करियर बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है. जहां बॉलीवुड में प्रवेश करना बेहद कठिन माना जाता है, वहीं छात्रों का मानना है कि मॉडलिंग उद्योग एक अधिक सुलभ मार्ग प्रदान करता है. यही कारण है कि जेन-जी के बीच करन ओबेरॉय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

मॉडलिंग में आने से पहले वह एक विज्ञापन एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला तब किया जब उन्हें एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए पचास हजार रुपए की पेशकश की गई, जबकि उनकी मासिक सैलरी मात्र बीस हजार रुपए थी. इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और मॉडलिंग को अपना फुल-टाइम करियर बना लिया.

सूत्रों के अनुसार, करन ने 2009 में जब वह MBA कर रहे थे, तब अपने कॉलेज के दोस्तों के कहने पर मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल का फॉर्म भरा था. वह टॉप पाँच कंटेस्टेंट में शामिल हुए और उन्हें मिस्टर बेस्ट फिजिक का अवॉर्ड मिला. हालांकि, उस समय उन्होंने मॉडलिंग करने का प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि उनका फोकस MBA पूरा करने और एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जीने पर था. 38 वर्ष की आयु में भी करन अपनी फिटनेस और लुक्स पर कड़ी मेहनत करते हैं. फिल्मफेयर मैगजीन ने उन्हें सबसे हॉट मॉडल से सम्मानित किया, जबकि 'हिंदुस्तान टाइम्स ब्रंच' मैगजीन ने उन्हें देश का टॉप फिटनेस मॉडल घोषित किया है. वह 'मेन्स हेल्थ' जैसी पत्रिकाओं के कवर पर भी नजर आ चुके हैं.

आज के युवाओं के लिए किसी फिल्मी परिवार में जन्मे बॉलीवुड स्टार जैसा बनना पहुंच से बाहर लगता है. लेकिन करन ओबेरॉय, जो एक मध्यमवर्गीय परिवार (उनके पिता एक बैंकर हैं) से आते हैं और एक साधारण छात्र से 'सुपरमॉडल' बने, उनकी राह युवाओं को अधिक वास्तविक और हासिल करने योग्य लगती है. लेक्मे फैशन वीक जैसे बड़े रैंप से लेकर रॉयल एनफील्ड और ईसुजु जैसे ब्रांड्स के विज्ञापनों तक, करन ओबेरॉय का काम जेन-जी के लिए एक मिसाल है कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत से इस उद्योग में सफलता प्राप्त की जा सकती है.