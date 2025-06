आमिर खान ने बताया क्यों फ्लॉप हुई थी लाल सिंह चड्ढा, बोले- असफलता का कारण बॉयकॉट कैंपेन...

आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून को रिलीज हो रही है. फिल्म की रिलीज से पहले आमिर खान खुलकर अपने दिल की बातें कह रहे हैं. अब आमिर खान ने बताया है कि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरो में क्यों नहीं चल पाई थी. बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान ने कहा कि फिल्म की असफलता का कारण बॉयकॉट कैंपेन नहीं, बल्कि फिल्म का दर्शकों से जुड़ाव न होना था. इस तरह आमिर खान ने साफ कर दिया कि बॉयकॉट कैंपेन से फिल्मों पर कोई असर नहीं पड़ता है. अगर कहानी में दम होगा तभी ये जनता से कनेक्ट कर पाएगी.

आमिर खान ने बताया कि जब फिल्म का पोस्टमॉर्टम किया गया तो लगभग सभी ने माना कि फिल्म को ट्रोलिंग के कारण नुकसान हुआ. लेकिन उन्होंने इस बात से असहमति जताई और कहा कि फिल्म की असफलता का असली कारण यह था कि वह दर्शकों से जुड़ नहीं पाई. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ‘लाल सिंह चड्ढा' की जगह ‘थ्री इडियट्स' रिलीज होती, तो ट्रोलिंग का कोई असर नहीं पड़ता और फिल्म एक बड़ी हिट होती.

"Trollers are shouting boycott without seeing the trailer of my film, I dont care of the trolls. People think Laal Singh didn't work bcoz of boycott campaign, its totally wrong, it didn't work coz it didn't connect with the people, no troll can stop a good film":- #AamirKhan 🫡 pic.twitter.com/K8GlREl34M