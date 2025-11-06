विज्ञापन

16 साल बाद अवार्ड शो में पहुंचे आमिर खान, इस खास वजह की वजह से खुद को रोक नहीं पाए मिस्टर परफेक्शनिस्ट

आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े और बेहतरीन सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो लगातार शानदार प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं. सुपरस्टार ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन वह उन कुछ ही एक्टर्स में से हैं जो अवॉर्ड फंक्शन में शामिल होने से बचते हैं.

सालों बाद अवार्ड फंक्शन में पहुंचे आमिर खान
आमिर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े और बेहतरीन सुपरस्टार्स में से एक हैं, जो लगातार शानदार प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं. सुपरस्टार ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन वह उन कुछ ही एक्टर्स में से हैं जो अवॉर्ड फंक्शन में शामिल होने से बचते हैं. हालांकि उन्होंने लंबे समय से किसी अवॉर्ड इवेंट में शिरकत नहीं की थी, लेकिन उन्होंने दिवंगत महान लता मंगेशकर के सम्मान में आयोजित मास्टर दिनानाथ मंगेशकर अवॉर्ड्स में शामिल होकर कुछ नया किया. आमिर खान, जो आमतौर पर अवॉर्ड कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते, 16 साल बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे जब लता मंगेशकर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाया. जहां, उन्हें फिल्म दंगल में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए खास अवॉर्ड दिया गया.

इसके अलावा, आर.के. लक्ष्मण अवॉर्ड आमिर खान को पुणे में 23 नवंबर 2025 को दिया जाएगा, साथ में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट भी होगा. यह समारोह शाम 5 बजे MCA क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा, जहाँ संगीत और यादें मिलकर उस कार्टूनिस्ट को सम्मानित करेंगी, जिसने भारत के सबसे प्रिय पात्रों में से एक, द कॉमन मैन, को बनाया था.

दिवंगत आर.के. लक्ष्मण भारत के सबसे पसंदीदा कार्टूनिस्टों में से एक रहे हैं. वे अपने मशहूर कार्टून स्ट्रिप “You Said It” (यू सेड इट) और “The Common Man” (द कॉमन मैन) किरदार के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने कार्टून के ज़रिए आम लोगों की ज़िंदगी, उनकी मुश्किलें और समाज की सच्चाई को हंसी और सोच के साथ पेश किया, जिससे लोग न सिर्फ हँसते थे बल्कि सोचते भी थे.

उन्होंने अपने भाई आर.के. नारायण द्वारा लिखी मशहूर टीवी सीरीज़ “मालगुड़ी डेज़” के लिए भी स्केच बनाए थे. अपने जीवन में उन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और मैसूर यूनिवर्सिटी की ओर से हॉनरेरी डॉक्टरेट डिग्री शामिल है. इसके अलावा, आमिर खान को हाल ही में घोषित RK लक्ष्मण पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा. RK लक्ष्मण के परिवार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार, आमिर खान को मिलने वाला पहला प्रतिष्ठित सम्मान होने जा रहा है.

