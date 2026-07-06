बॉक्स ऑफिस पर 852 करोड़ की फिल्म दे चुका ये एक्टर जरूरतमंद बच्चों के लिए बना मसीहा, उठाता है पढ़ाई का खर्च

नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर, लेखक और निर्देशक ऋषभ शेट्टी आज (6 जुलाई) अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी शानदार फिल्मों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कहानियों के दम पर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. लेकिन पर्दे पर दिखने वाले इस सुपरस्टार के पीछे एक ऐसा इंसान भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अपनी जड़ों से जुड़े रहना, समाज के लिए कुछ करना और हर काम को एक मकसद के साथ करना, यही बातें ऋषभ शेट्टी को सबसे अलग बनाती हैं. उन्होंने हमेशा दिखाया है कि असली कामयाबी सिर्फ नाम और शोहरत में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर में भी होती है.

उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनसे जुड़ी ऐसी 5 कम सुनी गई बातें, जो सुपरस्टार के पीछे छिपे इंसान की एक अलग तस्वीर दिखाती हैं.

1. ऋषभ फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे की सोच

समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के मकसद से ऋषभ शेट्टी ने अपनी पत्नी प्रगति शेट्टी के साथ मिलकर ऋषभ फाउंडेशन की शुरुआत की. यह फाउंडेशन शिक्षा, सामुदायिक विकास और समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है. जरूरतमंद लोगों को सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य के साथ यह अब तक कई जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला चुका है.

2. सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाने की पहल

खुद गांव में पले-बढ़े और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले ऋषभ शेट्टी आज भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं. उनके फाउंडेशन के जरिए कई सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई के संसाधन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर मौके मिल सकें.

3. स्कॉलरशिप के जरिए युवाओं के सपनों को मिल रही उड़ान

ऋषभ शेट्टी का मानना है कि पैसों की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट नहीं बननी चाहिए. इसी सोच के साथ ऋषभ फाउंडेशन मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें.

4. युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करना

फिल्मों के अलावा ऋषभ शेट्टी इंटरनेशनल वॉलंटियरिंग ईयर के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. वह खासकर युवाओं को समाज सेवा और देश के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका मानना है कि हर इंसान अपने स्तर पर बदलाव ला सकता है.

5. सुपरस्टार बनने के बाद भी नहीं भूले अपनी जड़ें

भारतीय सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल होने के बावजूद ऋषभ शेट्टी आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. एक बेटे, पति और पिता के रूप में वह अपने परिवार और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं. यही सादगी और विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती है.

एक अभिनेता, लेखक और निर्देशक के तौर पर ऋषभ शेट्टी लगातार भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. लेकिन पर्दे के बाहर उनकी सोच और समाज के लिए किया गया काम भी उतना ही प्रेरणादायक है. उनके जन्मदिन पर उनका सफर यही याद दिलाता है कि असली कामयाबी सिर्फ बॉक्स ऑफिस या अवॉर्ड्स से नहीं, बल्कि उन जिंदगियों से भी तय होती है, जिन पर आपके काम का अच्छा असर पड़ता है.

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