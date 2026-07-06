नरगिस ने 71 साल पहले राज कपूर से पूछी थी ये 5 पहेलियां, अनार, मिर्च और भुट्टे से है कनेक्शन

सिनेमा के पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए भी बनते थे. कुछ सॉन्ग प्यार का एहसास कराते हैं तो कुछ जिंदगी का फलसफा सिखाते हैं. वहीं कुछ ऐसे भी हैं. जो एंटरटेन करने के साथ दिमाग की कसरत भी करवा देते हैं. करीब 71 साल पहले रिलीज हुआ एक ऐसा ही गाना आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक की जुबान पर है. इस सॉन्ग में एक्ट्रेस अपने साथी से तीन दिलचस्प पहेलियां पूछती है, जिनके जवाब अनार, मिर्च और भुट्टे से जुड़े हैं. क्या आप जानते हैं कौन सा है ये गाना.

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'श्री 420' के इस गाने में छिपी हैं तीन पहेलियां

हम बात कर रहे हैं साल 1955 में रिलीज हुई राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट फिल्म 'श्री 420' के मशहूर सॉन्ग 'इचक दाना बीचक दाना' की. इस गाने में नरगिस, राज कपूर से एक के बाद एक तीन पहेलियां पूछती नजर आती हैं. सॉन्ग को लता मंगेशकर और मुकेश ने अपनी आवाज दी थी. इसका म्यूजिक शंकर-जयकिशन ने तैयार किया, जबकि बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे.

गाने की पहली पहेली है, ‘ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना, छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना ईचक दाना.' इसका जवाब है अनार.

एक अन्य पहेली है, ‘छोटी सी छोकरी लालबाई नाम है, पहने वो घाघरा एक पैसा दाम है, हो आ मुंह में सबके आग लगाये आता है रुलाना'. इस पहेली का जवाब है मिर्ची.

एक और पहेली जानिए, ‘हरी थी मन भरी थी लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, कच्चे पक्के बाल हैं उसके मुखड़ा है सुहाना'. इसका जवाब है भुट्टा.

आज भी उतना ही पसंद किया जाता है ये सदाबहार सॉन्ग

'इचक दाना बिचक दाना' सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और सीख का खूबसूरत मेल है. बच्चों को पहेलियां सिखाने का ये अंदाज उस दौर में काफी नया माना गया था. यही कारण है कि ये सॉन्ग स्कूलों के कल्चरल प्रोग्राम से लेकर फैमिली प्रोग्राम्स में भी गाया जाता रहा है.

राज कपूर और नरगिस की शानदार स्क्रीन केमिस्ट्री ने भी इस सॉन्ग को खास बना दिया. सरल शब्द, दिलचस्प पहेलियां और मधुर संगीत ने इसे हिंदी सिनेमा के उन क्लासिक गीतों में शामिल कर दिया. जिन्हें पीढ़ियां बदलने के बाद भी लोग बड़े शौक से सुनते और गुनगुनाते हैं.