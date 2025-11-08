जब एक ही फ्रेम में नजर आए थे 5 सुपरस्टार, रेशमा और शेरा के सेट से 55 साल पुरानी फोटो वायरल

बॉलीवुड के पुराने दौर की यादें बहुत पहले ही तस्वीरों में सिमट चुकी है. सोशल मीडिया के आने के बाद फायदा ये है कि उन तस्वीरों से वो भी रूबरू हो जाते हैं जो उस दौर को नहीं देख सके थे. अक्सर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी पिक्स वायरल होती हैं जो हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की गवाही देती हैं. इंस्टाग्राम पर ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें गुजरे दौर के पांच सुपर सितारे नजर आ रहे हैं. जो बॉलीवुड स्टार्स के खुशनुमा संबंधों की एक मिसाल हैं.

इन पांच सितारों की तस्वीर

बॉलीवुड नॉस्टेलजिया नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक शेयर की है. इस पिक में हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे नजर आ रहे हैं. तस्वीर में सबसे बाएं ओर से शुरू करते हैं. बांई और प्लेन शर्ट में नजर आ रहे शानदार पर्सनेलिटी वाले सुपरस्टार हैं सुनील दत्त. उनके बगल में खड़ी हैं सुपर स्टार एक्ट्रेस राखी. जिनके बालों में फूल भी लगा है. उनके ठीक बगल में हैं नरगिस. जो सुनील दत्त की पत्नी भी थीं. नरगिस के पीछ नजर आ रहे हैंडसम सुपर स्टार हैं विनोद खन्ना. और, विनोद खन्ना के बगल में और सुनील दत्त के पीछे खड़े सुपरस्टार को किसी पहचान की दरकार नहीं है. ये सितारे हैं अमिताभ बच्चन.

न्यू कमर थे अमिताभ बच्चन

जिस वक्त की ये तस्वीर है वो फिल्म रेशमा और शेरा के रिलीज के बाद की हो सकती है. साल 1971 में आई इस फिल्म में सुनील दत्त ने अहम भूमिका निभाई थी. और, उनके साथ थीं वहिदा रहमान. इन दो सितारों के अलावा इस फिल्म में राखी भी थीं. अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को भी इस फिल्म ने खास पहचान दिलवाई थी. ये उनके शुरुआती दौर की ही फिल्म थी. इस फिल्म का प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों सुनील दत्त ने ही किया था. उस फिल्म के बाद या उसके दौरान ही ये सितारे एकजुट हुए होंगे. जिसकी ये फोटोज हैं.