41 साल पहले अमिताभ बच्चन ने संसद में यूं रखा था पहला कदम, 1984 की रेयर फोटो अब हो रही वायरल

सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 1984 में रील लाइफ छोड़कर रियल पॉलिटिक्स में कदम रखा. ये वो पल था जब उन्हें नए अंदाज में देखकर पूरा देश हैरान था. इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे. और, उनका पहला दिन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन पहले दिन संसद पहुंचे तो उन्हे देखने के लिए नेता भी कतार लगा कर खड़े हुए थे. उस दिन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि अमिताभ बच्चन का अंदाज बेहद इंप्रेसिव था.

ऐसा था पहले दिन का लुक

अमिताभ बच्चन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार संसद में पहुंचे तो शायद संसद भी थम सी गई थी. उनकी एक झलक पाने की बेकरारी आम फैन्स की तरह नेताओं में भी थी. पहले दिन अमिताभ बच्चन डिसेंट लेकिन डैशिंग लुक में संसद भवन पहुंचे थे. इंडियन हिस्ट्री पिक्स नाम के ट्विटर हैंडल ने उनके यादगार दिन की ये पिक पोस्ट की है.

1984 :: Amitabh Bachchan's First Day in Parliament pic.twitter.com/MnC6NHN2Ik — indianhistorypics (@IndiaHistorypic) October 11, 2025

इलाहाबाद से जीता था चुनाव

अमिताभ बच्चन ने पहली बार चुनाव इलाहाबाद की सीट से लड़ा था. जो अब प्रयागराज के नाम से जानी जाती है. उन्होंने ये चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ा और 1,87, 761 वोटों से जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की थी. तब उन्होंने एचएन बहुगुणा को चुनावी शिकस्त दी थी. ये बात अलग है कि अमिताभ बच्चन की राजनीतिक पारी ज्यादा लंबी नहीं चली. अमिताभ बच्चन ने 1987 में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था.