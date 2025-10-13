विज्ञापन

41 साल पहले अमिताभ बच्चन ने संसद में यूं रखा था पहला कदम, 1984 की रेयर फोटो अब हो रही वायरल

अमिताभ बच्चन की राजनीति में एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. साल 1984 में जब उन्होंने इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में कदम रखा, तो वो दिन बेहद खास था. उसी की 41 साल पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
41 साल पहले अमिताभ बच्चन ने संसद में यूं रखा था पहला कदम, 1984 की रेयर फोटो अब हो रही वायरल
अमिताभ बच्चन की रेयर फोटो

सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 1984 में रील लाइफ छोड़कर रियल पॉलिटिक्स में कदम रखा. ये वो पल था जब उन्हें नए अंदाज में देखकर पूरा देश हैरान था. इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे. और, उनका पहला दिन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन पहले दिन संसद पहुंचे तो उन्हे देखने के लिए नेता भी कतार लगा कर खड़े हुए थे. उस दिन की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि अमिताभ बच्चन का अंदाज बेहद इंप्रेसिव था.

ऐसा था पहले दिन का लुक
अमिताभ बच्चन लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार संसद में पहुंचे तो शायद संसद भी थम सी गई थी. उनकी एक झलक पाने की बेकरारी आम फैन्स की तरह नेताओं में भी थी. पहले दिन अमिताभ बच्चन डिसेंट लेकिन डैशिंग लुक में संसद भवन पहुंचे थे. इंडियन हिस्ट्री पिक्स नाम के ट्विटर हैंडल ने उनके यादगार दिन की ये पिक पोस्ट की है.

इलाहाबाद से जीता था चुनाव
अमिताभ बच्चन ने पहली बार चुनाव इलाहाबाद की सीट से लड़ा था. जो अब प्रयागराज के नाम से जानी जाती है. उन्होंने ये चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ा और 1,87, 761 वोटों से जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की थी. तब उन्होंने एचएन बहुगुणा को चुनावी शिकस्त दी थी.  ये बात अलग है कि अमिताभ बच्चन की राजनीतिक पारी ज्यादा लंबी नहीं चली. अमिताभ बच्चन ने 1987 में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan First Day In Parliament, Amitabh Bachchan 41 Year Old Rare Photo, Amitabh Bachchan In Parliament
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com