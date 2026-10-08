नाना पाटेकर की 37 साल पुरानी वो फिल्म जिसकी IMDB रेटिंग 7.8, हॉलीवुड में भी बना रीमेक, एक्टर को दिलाया था नेशनल अवॉर्ड

नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. नाना पाटेकर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उनकी फिल्मों को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खुब पसंद किया गया. यही वजह है कि 11 साल पहले उनकी एक फिल्म का हॉलीवुड में भी रीमेक बना था. दरअसल 1989 में नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम परिंदा था. इस फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया था.

परिंदा के बारे में

परिंदा नाना पाटेकर को स्टारडम दिलाने वाली थी और बाद में इसे हॉलीवुड में भी रीमेक किया गया. परिंदा में नाना पाटेकर ने अन्ना नाम के खतरनाक डॉन की भूमिका निभाई थी. फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ दो भाइयों के किरदार में थे, जो अन्ना के साथ काम करते हैं. माधुरी दीक्षित भी इसमें थीं. परिंदा अंडरवर्ल्ड असलिय दिखाने वाली शुरुआती बॉलीवुड फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म का गीत खासतौर पर लोकप्रिय हुआ. परिंदा ने दो राष्ट्रीय पुरस्कार और पांच फिल्मफेयर अवॉर्ड जीते. भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी भेजी गई थी. नाना पाटेकर को इसी फिल्म के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. परिंदा की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है.

तमिल और हॉलीवुड में रीमेक

1998 में परिंदा को तमिल में आसई थंबी नाम से रीमेक किया गया. असली सरप्राइज 2012 में आया जब विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि वह इसे अमेरिकी दर्शकों के लिए हॉलीवुड वर्जन में बना रहे हैं. स्क्रीनप्ले अभिजात जोशी के साथ लिखा गया. फिल्म का नाम रखा गया ब्रोकन हॉर्सेस.

ब्रोकन हॉर्सेस में विंसेंट डी'ओनोफ्रियो ने अन्ना वाला किरदार निभाया. दो भाइयों की भूमिकाएं एंटोन येल्चिन और क्रिस मार्क्वेट ने कीं. फिल्म अमेरिकी मिडवेस्ट में सेट है. इसमें वेस्टर्न स्टाइल के दृश्य, रैंच, गनफाइट्स और स्पैनिश बॉर्डर के आसपास ड्रग वॉर का बैकग्राउंड है. सिनेमैटोग्राफर टॉम स्टर्न और संगीतकार जॉन डेबनी शामिल थे. रिलायंस एंटरटेनमेंट और फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन संभाला. फिल्म परिंदा से काफी छोटी थी.

हालांकि रिलीज के बाद ब्रोकन हॉर्सेस सिनेमाघरों में फ्लॉप साबित हुई. करीब 15 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी फिल्म ने अमेरिका में बहुत कम कमाई की और भारत में भी एक करोड़ से कम कमाई हुई.

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