23 साल पहले जुबीन गर्ग की बहन की भी एक्सीडेंट में हुई थी मौत, सिंगर भी थे उनके साथ...

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर जुबीन गर्ग का बीते दिन निधन हो गया. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार गाने गाए, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. उनकी आवाज में वो जादू था, जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता था. उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड की दुनिया के सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए शोक व्यक्त किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवंगत सिंगर की छोटी बहन जोंगकी बरठाकुर, जो एक सिंगर थीं. उनका निधन भी एक्सीडेंट से 23 साल पहले हुआ था.

केवल 18 साल की उम्र में जोंगकी बरठाकुर की 12 जनवरी, 2002 को असम के सोनितपुर ज़िले में एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, जोंगकी बरठाकुर अपने भाई के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सूटिया शहर जा रही थीं, तभी रंगापारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बालीपारा के पास उनकी कार की एक ट्रक से टकरागई. वहीं इस दौरान ज़ुबीन गर्ग, जिनकी आज 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, वह पहले उन्हीं की कार में यात्रा कर रहे थे, लेकिन दुर्घटना से कुछ मिनट पहले ही उन्होंने गाड़ी बदल ली थी.

जुबीन की बात करें तो सिंगर का निधन सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग हादसे में हुआ. वहीं सोशल मीडिया पर उनके आखिरी पलों के कुछ कथित वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसे देख फैंस भी इमोशनल हो गए हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जुबीन गर्ग न सिर्फ बेहतरीन सिंगर नहीं थे, बल्कि एक्टर, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक भी थे. असमिया संगीत जगत में उनका नाम काफी प्रभावशाली था. उन्होंने कन्नड़, कार्बी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, और तेलुगु समेत कई भाषाओं में संगीत दिया और फिल्मों में एक्टिंग की. उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें 'गैंगस्टर' का 'या अली' और ऋतिक रोशन की 'कृष 3' फिल्म का 'दिल तू ही बता' जैसे गाने शामिल हैं.