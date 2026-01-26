विज्ञापन

गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा की वो फिल्म, जिसमें राजकुमार ने साम्राज्य वापस पाने के लिए बनाई जानवरों की सेना, फ्लॉप हुई फिल्म, दोगुनी कमाई

इस फिल्म में हीरो ने बतौर राजकुमार के रोल में पूरी जिंदगी जंगल में काटी थी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हर महीने कई जोनर की फिल्में रिलीज होती हैं. हर जोनर की फिल्म का अपना अलग महत्व है. बॉलीवुड में अब हर जोनर की फिल्में पसंद की जा रही है, लेकिन इन दिनों एक्शन और हॉरर-कॉमेडी को देखना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बात करेंगे 28 साल पुरानी उस फिल्म की, जो गदर के डायरेक्टर ने बनाई थी. यह एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी, जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं. हालांकि दर्शकों को फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स ने इस खूब सराहा था. यह कहानी है उस राजकुमार बच्चे की, जो एक जंगल में पैदा हुआ है और जानवरों के इतना करीब है, जितना एक इंसान दूसरे इंसान के. बचपन से लेकर बड़े होने तक क्यों इसकी जान को खतरा होता है, चलिए जानते हैं.

अलग दुनिया में ले जाती है फिल्म
यह कहानी कोहिनूर नामक राजकुमार की है, जिसे गोविंदा ने प्ले किया है. फिल्म कहानी राजकुमार को अपने राज्य को वापस पाने की है, जहां एक खलनायक ने अपना कब्जा जमा लिया है. कोहिनूर को अपने ही साम्राज्य में जान से खतरा है और वह जंगल में अपने साथी जानवरों के साथ ही रहता है. इस बच्चे के पास ऐसी शक्तियां भी है, जो इंसान के जीवन में संभव नहीं है. इस राजकुमार की जिंदगी में एक शातिर लड़की (मनीषा कोईराला) की भी एंट्री होती है, जो पहले तो उसका इस्तेमाल करती है और फिर बाद में उसके प्यार में पड़ जाती है. यह शातिर लड़की किसलिए इस राजकुमार के पास आती है, यह फिल्म का अहम मोड़ है. कमाल की बात तो यह है कि कोहिनूर अपने एक-एक दुश्मन को मारने के लिए जानवरों की सेना तैयार करता है,

फिल्म का बजट और कमाई
गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस फिल्म का निर्देशन किया था. साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम महाराजा है, जो कि तक़रीबन 6 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. 2 घंटे 45 मिनट की इस फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. फिल्म की बाकी स्टार कास्ट में सलीम घोष, राज बब्बर और अरुणा ईरानी हैं. यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है. आईएमडीबी ने इसे 4.3 रेटिंग दी थी. महाराजा वाले रिलीज ईयर में गोविंदा ने आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा और बड़े मिया छोटे मिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं, लेकिन महाराजा ने वैसा कमाल नहीं किया, जैसा बाकी इन फिल्मों ने किया था. साल 2000 के बाद गोविंदा की झोली में कुछ खास फिल्में नहीं आई और देखते ही देखते गोविंदा के माथे पर एक फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया.


 

