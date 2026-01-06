17 एक्टर्स और 21 प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट की थी ये फिल्म, 15 करोड़ बजट में 67 करोड़ कमा हिला डाला बॉक्स ऑफिस

अगर आपको सीरियल किलिंग, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट पसंद हैं, तो यह कहानी आपको हैरान कर देगी. साल 2018 में रिलीज हुई तमिल फिल्म ‘रत्सासन' को पहले इंडस्ट्री में बेहद रिस्की माना गया था. हालत ये थी कि 17 एक्टर्स और 21 प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को करने से साफ मना कर दिया था. लेकिन जब यही फिल्म रिलीज हुई, तो इसने कम बजट में जबरदस्त कमाई कर सबको चौंका दिया. कौन सी है ये फिल्म, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं.

रिस्की कहानी, जिसे कोई छूना नहीं चाहता था

‘रत्सासन' की कहानी इतनी डार्क और साइको थी कि ज्यादातर एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इसे हाथ लगाने से डर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 7 से 15 करोड़ रुपये के बीच था, जबकि रिलीज के बाद इसने करीब 67 करोड़ रुपये का कारोबार कर डाला. यही वजह है कि इसे तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट्स में गिना जाता है.

विष्णु विशाल और अमला पॉल की दमदार जोड़ी

फिल्म का निर्देशन राम कुमार ने किया था. लीड रोल में विष्णु विशाल और अमला पॉल नजर आए थे. साथ ही काली वेंकट, अभिरामी, राधा रवि, सुजैन जॉर्ज और विनोदिनी वैद्यनाथन जैसे कलाकारों ने कहानी को और मजबूत बनाया. विष्णु विशाल फिल्म में एक ऐसे पुलिस अफसर बने हैं, जो असल में फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है. लेकिन पिता की मौत के बाद उसे मजबूरी में पुलिस की नौकरी करनी पड़ती है.

सीरियल किलर की खौफनाक कहानी

फिल्म की कहानी एक रहस्यमयी सीरियल किलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को तोहफे देकर फंसाता है. इसके बाद वह उनका अपहरण कर बेरहमी से हत्या करता है और शवों को निर्वस्त्र हालत में फेंक देता है. पुलिस के लिए यह केस किसी बुरे सपने से कम नहीं होता. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, विष्णु विशाल का किरदार अपनी सोच, कल्पनाशक्ति और जासूसी दिमाग से कातिल तक पहुंचता है. लेकिन फिल्म का क्लाइमैक्स ट्विस्ट ऐसा है, जो दर्शकों के होश उड़ा देता है और आज भी इसे यादगार बनाता है.



सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म

डायरेक्टर राम कुमार के मुताबिक, ‘रत्सासन' की कहानी रियल लाइफ साइको किलर से प्रेरित है. उन्होंने बताया था कि एक विदेशी साइको किलर पर पढ़े आर्टिकल से उन्हें इस कहानी का आइडिया मिला. आज ‘रत्सासन' को जियो हॉटस्टार पर तमिल, हिंदी और तेलुगू भाषाओं में देखा जा सकता है. यही वजह है कि यह फिल्म आज भी थ्रिलर लवर्स की फेवरेट बनी हुई है.