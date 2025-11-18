Rani Chatterjee ने दिखाई गांव की असली खूबसूरती, पेड़ से तोड़े आंवले खाने, बोलीं- शहरों में कहां ये...

Rani Chatterjee Video: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं. सोमवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे गांव के प्राकृतिक माहौल की खूबसूरती को बयां कर रही हैं.इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में रानी पेड़ से ताजे-ताजे आंवले तोड़कर बड़े चाव से खा रही हैं. वीडियो में रानी ने गांव के माहौल को दर्शाते हुए 'गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा' ऐड किया. अभिनेत्री ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "ये सारे अनुभव शहरों में कहां देखने को मिलते हैं, ये तो गांव की खूबसूरती है." अभिनेत्री की यह पोस्ट प्रशंसकों को पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा में लंबे समय से काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर भोजपुरी सिनेमा में अपना नाम स्थापित किया है. आज के समय में उनकी फिल्में और गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं. वीडियो में वह बिना किसी मेकअप के, साधारण कपड़ों में गांव की बेटी जैसी लग रही हैं.

उनका ये वीडियो गांव की सुंदरता के साथ-साथ हेल्थ के भी कई सारे फायदों के बारे में बताता है. आंवला खाने में मजेदार होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है.रोजाना आंवले के सेवन या फिर इसका जूस पीने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पाचन तंत्र बेहतर बनता है.

