माधुरी दीक्षित की मिसेज देशपांडे और स्ट्रेंजर थिंग्स का जलवा, भारत में OTT पर छाई हैं ये 5 धांसू वेब सीरीज

वेब सीरीज की दुनिया में क्या नया चल रहा है? ओटीटी पर किस वेब सीरीज ने धूम मचाकर रखी हुई है. साल 2025 खत्म हो चुका है, लेकिन बीते साल ओटीटी पर रिलीज हुईं कुछ सीरीज अभी तक चर्चा में बनी हुई है. हाल ही की ओरमेक्स मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज के बारे में बताया है. इस ओरमेक्स की लिस्ट में एक ऐसी सीरीज भी शामिल है जिसका भले ही ज्यादा प्रमोशन नहीं किया गया, लेकिन रिलीज होने के बाद इसे जिस-जिस ने देखा उसे पसंद आई. चलिए हम आपको बताते हैं ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 सीरीज.

स्ट्रेंजर थिंग्स ने मारी बाजी

इस लिस्ट में सबसा पहला नाम है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्ट्रेंजर थिंग्स का. जिसका सेकेंड लास्ट एपिसोड हाल ही में 1 जनवरी को रिलीज किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच इस सीरीज को 3 मिलियन (20 लाख) बार देखा गया.

मिसेज देशपांडे एक पायदान सरकी

बॉलीवुड की डांसिंग डीवा माधुरी दीक्षित ने बड़े पर्दे पर लोगों का दिल जीतने के बाद अब ओटीटी पर भी अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है. 19 दिसंबर 2025 को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस सीरीज को 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच 2.2 मिलियन (22 लाख) व्यूज मिले. हालांकि पिछले हफ्ते यह पहले नंबर पर थी.

'फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 4' का चला जादू

अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित सीरीज में से एक 'फोर मोर शॉट्स सीजन 4' को हाल ही में रिलीज किया गया है. इस सीजन में भी शयोनी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे और मानवी गगरू लीड रोल में नजर आ रही हैं. इस सीरीज को दिसंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक तक 1.4 मिलियन (14 लाख) बार देखा गया.

'सिंगल पापा' चौथे पर

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'सिंगल पापा' का स्टार्स ने कुछ खास प्रमोशन नहीं किया. रिलीज के बाद सिंगल पापा चर्चा में आ गई. कुणाल खेमू स्टारर इस सीरीज में एक्टर का तलाक हो जाता है जिसके बाद उनकी जिंदगी में अचानक एक बच्चे की एंट्री होती है. वो लीगली उस बच्चे का पिता बनने में अपनी पूरी दुनिया इधर की उधर कर देते हैं. इस सीरीज को अब तक 1.3 मिलियन (13 लाख) व्यूज मिले हैं.

पांचवें पर 'लव बियॉन्ड विकेट'

पहली जवनरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई तेलुगू वेब सीरीज को एक हफ्ते में ही 1.2 मिलियन (12 लाख) व्यूज मिले हैं. एक्टर विक्रांत इससे ओटीटी पर डेब्यू कर रहे हैं. इस शो में क्रिकेट को लेकर विक्रांत का जुनून दिखाया गया है.