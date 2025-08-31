विज्ञापन

उतरन की दो चोटी वाली छोटी इच्छा की 10 तस्वीरें, तीसरी फोटो में 16 साल बाद देख कहेंगे- ये इतनी बड़ी हो गई

उतरन की दो चोटी वाली छोटी इच्छा के रोल में फेमस हुईं स्पर्श खानचंदानी का लुक पूरी तरह बदल चुका है. इसका सबूत उनकी ये 10 लेटेस्ट तस्वीरें हैं.

Read Time: 2 mins
Share
उतरन की दो चोटी वाली छोटी इच्छा की 10 तस्वीरें, तीसरी फोटो में 16 साल बाद देख कहेंगे- ये इतनी बड़ी हो गई
उतरन की छोटी इच्छी की 10 लेटेस्ट तस्वीरें
नई दिल्ली:

कुछ टीवी शोज ऐसे होते हैं, जो दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं. इसमें अनुपमा हो या क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी शोज शामिल हैं. लेकिन एक और शो है, जिसे दर्शकों का बेतहाशा प्यार मिला था. यह टीवी का पॉपुलर शो उतरन (2008) है, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई हुई है. इस शो में रश्मि देसाई और टीना दत्ता ने जवान इच्छा और तपस्या की भूमिका निभाई थी. लेकिन जिस एक्ट्रेस के जरिए यह शो पॉपुलर हुआ. वह छोटी इच्छा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्पर्श खानचंदानी हैं. उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया गया. तब जब वह दो चोटी में नजर आती थीं. लेकिन अब वह छोटी इच्छा छोटी नहीं बल्कि 16 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस बन गई हैं.

'उतरन' में स्पर्श दो चोटी और एक फ्रॉक में नजर आती थीं. उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब ध्यान खींचा. इतना ही नहीं वह सीआईडी जैसे शोज में भी पहले नजर आ चुकी हैं. वहीं अब वह 16 साल की हो चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्पर्श टीवी के मोस्ट पॉपुलर क्राइम डिटेक्टिव शो सीआईडी 2 में भी हाल ही में नजर आ चुकी हैं, जिसमें वह जेल में बंद इंस्पेक्टर अभिजीत (आदित्य श्रीवास्तव) संग नजर आई थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

'उतरन' के बाद स्पर्श ने टीवी शो गुलाल, परवरिश, सीआईडी, डांस रियलिटी शो नच के दिखा और रोमांटिक ड्रामा सीरियल दिल मिल गए में भी नजर आ चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके अलावा स्पर्श ने फिल्म मीना- हाफ द स्काई और रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी में भी काम कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि इसके बाद स्पर्श ने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपनी वकालत की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

वहीं अब वह टीवी की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

स्पर्श अब दिखने में किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. अब वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

स्पर्श इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उनके 51.3के फॉलोअर्स हैं, जो उनके पोस्ट को पसंद करते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttaran Ichcha, Utran Choti Ichha Aka Sparsh Khanchandani 10 Photos, Sparsh Khanchandani 10 Photo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com