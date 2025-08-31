उतरन की दो चोटी वाली छोटी इच्छा की 10 तस्वीरें, तीसरी फोटो में 16 साल बाद देख कहेंगे- ये इतनी बड़ी हो गई

कुछ टीवी शोज ऐसे होते हैं, जो दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं. इसमें अनुपमा हो या क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे टीवी शोज शामिल हैं. लेकिन एक और शो है, जिसे दर्शकों का बेतहाशा प्यार मिला था. यह टीवी का पॉपुलर शो उतरन (2008) है, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई हुई है. इस शो में रश्मि देसाई और टीना दत्ता ने जवान इच्छा और तपस्या की भूमिका निभाई थी. लेकिन जिस एक्ट्रेस के जरिए यह शो पॉपुलर हुआ. वह छोटी इच्छा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्पर्श खानचंदानी हैं. उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया गया. तब जब वह दो चोटी में नजर आती थीं. लेकिन अब वह छोटी इच्छा छोटी नहीं बल्कि 16 साल की खूबसूरत एक्ट्रेस बन गई हैं.

'उतरन' में स्पर्श दो चोटी और एक फ्रॉक में नजर आती थीं. उन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी एक्टिंग से लोगों को खूब ध्यान खींचा. इतना ही नहीं वह सीआईडी जैसे शोज में भी पहले नजर आ चुकी हैं. वहीं अब वह 16 साल की हो चुकी हैं.

स्पर्श टीवी के मोस्ट पॉपुलर क्राइम डिटेक्टिव शो सीआईडी 2 में भी हाल ही में नजर आ चुकी हैं, जिसमें वह जेल में बंद इंस्पेक्टर अभिजीत (आदित्य श्रीवास्तव) संग नजर आई थीं.

'उतरन' के बाद स्पर्श ने टीवी शो गुलाल, परवरिश, सीआईडी, डांस रियलिटी शो नच के दिखा और रोमांटिक ड्रामा सीरियल दिल मिल गए में भी नजर आ चुकी हैं.

इसके अलावा स्पर्श ने फिल्म मीना- हाफ द स्काई और रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी में भी काम कर चुकी हैं.

हालांकि इसके बाद स्पर्श ने एक्टिंग से दूरी बना ली और अपनी वकालत की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया.

वहीं अब वह टीवी की दुनिया में वापसी कर चुकी हैं, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

स्पर्श अब दिखने में किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. अब वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं.

स्पर्श इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. उनके 51.3के फॉलोअर्स हैं, जो उनके पोस्ट को पसंद करते हैं.