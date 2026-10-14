पत्नी नेहा की टी-शर्ट पर मचा बवाल, अर्जुन बिजलानी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमें इसका मतलब नहीं पता था

टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी की पत्नी नेहा स्वामी बिजलानी अपनी एक टी-शर्ट को लेकर विवादों में घिर गई हैं. नेहा की टी-शर्ट पर उर्दू में लिखे शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी देखने को मिली. इस मामले में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान ने भी नेहा की आलोचना की और उनसे माफी मांगने की मांग की. अब विवाद बढ़ता देख अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी बिजलानी की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

अर्जुन बिजलानी का सोशल मीडिया पोस्ट

इसमें उन्होंने साफ किया कि नेहा को टी-शर्ट पर लिखे शब्दों के अर्थ और उनके महत्व की जानकारी नहीं थी. कपल ने कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था. उन्होंने अनजाने में हुई इस घटना के लिए माफी भी मांगी है.

अर्जुन बिजलानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह बयान शेयर किया, जिसमें लिखा, ''हम नेहा स्वामी बिजलानी और हाल ही में उनके द्वारा पहनी गई टी-शर्ट को लेकर चल रही स्थिति पर अपनी बात रखना चाहते हैं. इस टी-शर्ट पर पैगंबर से जुड़े शब्द उर्दू में लिखे हुए थे. जब नेहा ने यह टी-शर्ट पहनी थी, तब उन्हें उस पर लिखे शब्दों के अर्थ और उनके महत्व की बिल्कुल जानकारी नहीं थी. किसी भी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, उनका अपमान करने या उन्हें आहत करने का हमारा कोई इरादा नहीं था.''

मिल रहीं गाली-गलौज और बद्दुआएं

बयान में आगे कहा गया, "हम सभी धर्मों, आस्थाओं और मान्यताओं का दिल से सम्मान करते हैं और जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे. हम समझते हैं कि धार्मिक महत्व से जुड़े मामलों पर लोगों की भावनाएं काफी मजबूत हो सकती हैं. हालांकि, नेहा को निशाना बनाकर की जा रही ट्रोलिंग, गाली-गलौज, बद्दुआएं और धमकियां बेहद परेशान करने वाली और अस्वीकार्य हैं. जानकारी की कमी के कारण हुई घटना को किसी व्यक्ति को ऑनलाइन परेशान करने या धमकियां देने की वजह नहीं बनना चाहिए.''

उन्होंने बताया, ''यह टी-शर्ट बैंकॉक के एक मॉल में एक फैन ने गिफ्ट की थी और हमें इस पर लिखे शब्दों का अर्थ नहीं पता था. हम सभी त्योहार मनाते हैं और किसी की भी भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाएंगे. जो कुछ भी अनजाने में हुआ, उसके लिए हमें खेद है. भविष्य में हमें मिलने वाले गिफ्ट को लेकर हम हमेशा सावधानी बरतेंगे. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को समझदारी, संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ देखें. नेहा और उनके परिवार के खिलाफ नफरत फैलाने या उन्हें निशाना बनाने से बचें.''

क्या था विवाद

बयान के आखिर में लिखा गया, ''हमारा मानना है कि गाली-गलौज और डराने-धमकाने के बजाय आपसी सम्मान और बातचीत से किसी भी मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है. हमें उम्मीद है कि इस सफाई से मामला सही संदर्भ में समझने में मदद मिलेगी. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस स्थिति को सम्मान और समझदारी के साथ सुलझाने का मौका दें.''

दरअसल, अर्जुन बिजलानी हाल ही में अपनी पत्नी नेहा और बेटे अयान के साथ एक इवेंट में पहुंचे थे. इस दौरान नेहा कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने टी-शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी. उनकी टी-शर्ट पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था. इसके साथ ही उस पर उर्दू में 'अल्लाह' और मुहर-ए-नबूवत से जुड़ी आकृति थी. टी-शर्ट की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया. कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील मामला बताया और नेहा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की.

इस मामले में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिशी खान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने नेहा की टी-शर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे धर्म की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. मिशी ने नेहा से माफी मांगने की मांग की.

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