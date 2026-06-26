उर्दू की किताब पर बना दूरदर्शन का सीरियल, शोले के डायरेक्टर की बीवी बनी हीरोइन, 13 एपिसोड ने शेखर सुमन को बनाया स्टार

पुराने टीवी शोज की बात आते ही दूरदर्शन का नाम सबसे पहले याद आता है. 80 के दशक में जब टीवी हर घर में नई-नई चीज थी, तब कुछ ऐसे सीरियल आए जिन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली. ऐसा ही एक शो था ‘वाह जनाब', जो साल 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ. सिर्फ 13 एपिसोड के इस सीरियल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. इसकी कहानी, कलाकारों की शानदार एक्टिंग और हल्के-फुल्के हास्य ने इसे यादगार बना दिया. खास बात यह भी थी कि इस शो से शेखर सुमन को बड़ी पहचान मिली, जबकि इसकी हीरोइन किरण जुनेजा बाद में फिल्म ‘शोले' के निर्देशक रमेश सिप्पी की पत्नी बनीं.

उर्दू की किताब से ली गई थी कहानी

‘वाह जनाब' की कहानी मशहूर लेखक शरद जोशी ने लिखी थी. यह सीरियल उर्दू लेखक मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब ‘खोया पानी' से प्रेरित माना जाता है. कहानी एक युवा लड़के और लड़की के प्यार, परिवार और रोजमर्रा की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें प्यार के साथ-साथ हल्का हास्य भी था, जिसने दर्शकों को हर एपिसोड से जोड़े रखा. सीरियल का निर्देशन चित्रार्थ सिंह ने किया था. उस दौर में इसकी सादगी और साफ-सुथरी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी.

शेखर सुमन को मिली घर-घर में पहचान

इस सीरियल में शेखर सुमन ने मुख्य भूमिका निभाई थी. उनकी मजेदार एक्टिंग और शानदार कॉमिक टाइमिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. कहा जाता है कि ‘वाह जनाब' के बाद ही उन्हें घर-घर में पहचान मिलने लगी. उनके साथ किरण जुनेजा मुख्य भूमिका में नजर आई थीं. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया. शो में शैलेंद्र गोयल ने भी अहम भूमिका निभाई, जबकि अमरीश पुरी, राज बब्बर और रमा विज जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार मौजूदगी से कहानी को और मजबूत बनाया. बाद में किरण जुनेजा ने ‘शोले' के निर्देशक रमेश सिप्पी से शादी की और फिल्मों व टीवी दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई.

सिर्फ 13 एपिसोड, लेकिन आज भी है यादगार

‘वाह जनाब' में सिर्फ 13 एपिसोड थे, लेकिन इतने कम समय में भी इसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. उस समय रविवार को पूरा परिवार एक साथ बैठकर यह सीरियल देखता था. न कोई बड़े सेट थे और न ही भारी-भरकम तकनीक, फिर भी इसकी कहानी और कलाकारों की एक्टिंग लोगों को बांधे रखती थी. आज जब ओटीटी पर हर हफ्ते नई वेब सीरीज आती हैं, तब भी ‘वाह जनाब' जैसे पुराने शोज की चर्चा होती है. यही वजह है कि यह सीरियल आज भी दूरदर्शन के सुनहरे दौर की याद दिलाता है और पुराने दर्शकों के लिए नॉस्टैल्जिया से भरी एक खूबसूरत याद बना हुआ है.

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