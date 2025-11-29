विज्ञापन

एक्ट्रेस की मां को थी बेटे की चाहत, बेटी को हंटर, बेलन और चिमटे से पीटा, पैसों के लिए एक्टिंग में था धकेला...

जया भट्टाचार्या ने बचपन में अपनी मां से मारपीट, हंटर और जूतों से पिटाई झेली. पैसों के लिए उन्हें स्टेज पर नचाया जाता था. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस के दर्दभरे बचपन और संघर्ष की सच्ची कहानी पढ़ें.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी से फेमस हुई ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य, जिन्हें क्योंकि सास भी कभी बहू थी की पायल के रोल के लिए जाना जाता है. वह टीवी की दुनिया का जाना माना नाम रहीं हैं. उन्होंने वैंप के किरदार निभाकर फैंस के दिलों में जगह बनाई. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ खास अच्छी नहीं रही. जहां उनका बचपन मां के कारण मुश्किल भरा रहा तो वहीं शादीशुदा जिंदगी भी खास नहीं रही. इसका खुलासा हाल ही सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने किया. 1978 में लखनऊ में एक बंगाली परिवार में जन्मी जया भट्टाचार्य ने बताया रि वह अपनी माँ के साथ हुई हर चीज की वजह से ट्रॉमा झेल रही हैं. वहीं उन्होंने कहा कि लड़की होना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई.

दर्द भरा बचपन

जया का बचपन खुशियों से ज्यादा जख्मों से भरा रहा. उनकी मां का गुस्सा इतना ज्यादा था कि अक्सर उन्हें हंटर, बेलन और चप्पलों से मार पड़ती थी. लड़की होने का ताना रोज सुनना पड़ता था. घर का माहौल इतना भारी था कि बचपन में ही उनका आत्मविश्वास टूटने लगा था. लेकिन समय के साथ इसी दर्द ने उन्हें अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर दिया.

एक्टिंग में शौक नहीं, मजबूरी थी

जया को न एक्टिंग का सपना था और न ग्लैमर की दुनिया की इच्छा. लेकिन घर की आर्थिक हालत ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में कैमरे के सामने धकेल दिया. एक टेलीफिल्म से शुरुआत हुई, जहां उन्हें गलत तरह के बर्ताव और कास्टिंग काउच जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. सिर्फ 2000 रुपये लेकर बिना रिजर्वेशन मुंबई पहुंचना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था, जिसने उनका करियर बदल दिया.

पायल का रोल हिट, लेकिन सम्मान नहीं मिला

क्यूंकि सास भी कभी बहू थी में ‘पायल' के रोल से जया हर घर में पहचानी जाने लगीं. एक महीने की एंट्री 7 साल का सफर बन गई. हालांकि पॉपुलैरिटी के बाद भी उन्हें न रीस्पेक्ट मिली और न अच्छी पेमेंट. कई लोग उन्हें असली विलेन समझकर गालियां देते थे. एक बार एक महिला ने सड़क पर धक्का देकर उन्हें ‘गंदी औरत' तक कह दिया. जया कहती हैं कि शो ने उन्हें नाम दिया, लेकिन चैन नहीं दिया. इतना दर्द, स्ट्रगल और नफरत झेलने के बाद भी जया ने कभी कदम पीछे नहीं खींचे. वह आज भी टीवी और ओटीटी की दुनिया में एक्टिव हैं. दिल्ली क्राइम सीजन 3 में उनकी एक्टिंग ने साबित किया कि वो अब भी उतनी ही दमदार हैं. 

Jaya Bhattacharya, Kyuki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Actress
