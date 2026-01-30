The 50 Promo: द 50 बना बिग बॉस का घर, पहले ही दिन हुई हाथापाई? प्रोमो देख फैंस बोले- प्रिंस भाई फिर छा जाएंगे

रियलिटी शो देखना लोगों को बहुत पसंद है.खासकर अपने फेवरेट स्टार का एक नया रूप देखने को मिलता है. हाल ही में सलमान खान का बिग बॉस खत्म हुआ है और अब एक नया शो शुरू होने जा रहा है. इस शो का नाम द 50 है. जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 सेलेब्स नजर आने वाले हैं. जहां 2 सेलेब्स की साथ रहने पर लड़ाई हो जाती है तो सोचिए जब 50 होंगे तो क्या हाल होने वाला है. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें पहले ही दिन कंटेस्टेंट आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

करण और सिड की हुई लड़ाई

शो का नया प्रोमो आया है जिसमें एक टास्क के दौरान करण पटेल और सिड के बीच लड़ाई होती नजर आ रही है. दोनों अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं. जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए हैं और दोनों को देख रहे हैं. करण पटेल का ऐसे गुस्से वाला रूप फैंस को पहली बार देखने को मिलने वाला है.

लोगों ने किए कमेंट

एक फैन ने लिखा- जो भी हो मजा आएगा. दूसरे ने लिखा- प्रिंस भाई फिर छा जाएंगे. एक ने लिखा- कब से शुरू होने वाला है देखने का इंतजार नहीं हो रहा है. द 50 की बात करें तो ये शो 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. शो कलर्स टीवी पर शुरू होने जा रहा है. शो को चैनल के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.