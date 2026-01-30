विज्ञापन

The 50 Promo: द 50 बना बिग बॉस का घर, पहले ही दिन हुई हाथापाई? प्रोमो देख फैंस बोले- प्रिंस भाई फिर छा जाएंगे

बिग बॉस के बाद एक नया रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है. इस शो में 1-2 नहीं पूरे 50 कंटेस्टेंट नजर आएंगे. शो में पहले ही दिन लड़ाई होने वाली है. इसका वीडियो सामने आ गया है.

Read Time: 2 mins
Share
The 50 Promo: द 50 बना बिग बॉस का घर, पहले ही दिन हुई हाथापाई? प्रोमो देख फैंस बोले- प्रिंस भाई फिर छा जाएंगे
The 50 Promo: द 50 में पहले ही दिन हाथापाई पर पहुंचेगी बात
नई दिल्ली:

रियलिटी शो देखना लोगों को बहुत पसंद है.खासकर अपने फेवरेट स्टार का एक नया रूप देखने को मिलता है. हाल ही में सलमान खान का बिग बॉस खत्म हुआ है और अब एक नया शो शुरू होने जा रहा है. इस शो का नाम द 50 है. जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 50 सेलेब्स नजर आने वाले हैं. जहां 2 सेलेब्स की साथ रहने पर लड़ाई हो जाती है तो सोचिए जब 50 होंगे तो क्या हाल होने वाला है. शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें पहले ही दिन कंटेस्टेंट आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

करण और सिड की हुई लड़ाई

शो का नया प्रोमो आया है जिसमें एक टास्क के दौरान करण पटेल और सिड के बीच लड़ाई होती नजर आ रही है. दोनों अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं. जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए हैं और दोनों को देख रहे हैं. करण पटेल का ऐसे गुस्से वाला रूप फैंस को पहली बार देखने को मिलने वाला है.

लोगों ने किए कमेंट

एक फैन ने लिखा- जो भी हो मजा आएगा. दूसरे ने लिखा- प्रिंस भाई फिर छा जाएंगे. एक ने लिखा- कब से शुरू होने वाला है देखने का इंतजार नहीं हो रहा है. द 50 की बात करें तो ये शो 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. शो कलर्स टीवी पर शुरू होने जा रहा है. शो को चैनल के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karan Patel, Prince Narula, The 50, The 50 Promo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com