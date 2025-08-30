विज्ञापन

तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, बिग बॉस 19 में 800 साड़ी लाने का दावा, खुद को कहती हैं स्प्रिचुएल इंफ्लूएंसर

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की 10 तस्वीरें, जिसमें साड़ियों के अलग-अलग कलेक्शन आपको साड़ी डेली पहनने पर मजबूर कर देंगे.

तान्या मित्तल की साड़ी में 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 चल रहा है, जिसमें कई कंटेस्टेंटस की चर्चा सल रही है. इसमें तान्या मित्तल का नाम शामिल हैं. हाल ही में कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना के बीच लड़ाई करवाने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चल रही है. इसके अलावा उनका 800 साड़ियों के साथ शो में एंट्री करने का दावा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसीलिए हम तान्या मित्तल की 10 तस्वीरों में साड़ी लुक की झलक दिखाएंगे, जिसे देख आप रोज साड़ी पहनने के बारे में सोचने लगेंगे. वहीं इन साड़ियों पर दिल हार बैठेंगे.

तान्या मित्तल एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बिजनेसवुमन, मॉडल हैं. वहीं बिग बॉस 19 में वह खुद को स्प्रिचुएल इंफ्लूएंसर बताती हुई नजर आ रही हैं. इसके अलावा शो में उन्हें अक्सर साड़ी पहने हुए देखा जाता है.

तान्या मित्तल की बात करें तो उनका जन्म 27 सितंबर 2000 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था. उन्होंने ग्वालियर के विद्या पब्लिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की है.

19 साल की उम्र में उन्होंने अपना "Handmade Love by Tanya" बिजनेस शुरू किया, जिसमें हैंडबैग, हथकरघा प्रॉडक्ट और साड़ियां बेचती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने यह व्यवसाय केवल 500 रुपये से शुरू किया था और आज यह करोड़ों का कारोबार संभालती हुई नजर आती हैं.

इसके अलावा तान्या ने लेबनान में आयोजित मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और खिताब हासिल किया था.

तान्या मित्तल के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जहां वे लाइफस्टाइल, फैशन, और आध्यात्मिक कंटेंट शेयर करती हैं.

इसके अलावा वे गर्ल अप और पिंक लीगल जैसे संगठनों के साथ काम करती हैं और ब्लिस फाउंडेशन की सह-निदेशक भी हैं.

तान्या मित्तल ने एक गांव को गोद लिया और दो बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया हुआ है.

बिग बॉस 19 में हाल ही में तान्या ने शो में 800 से अधिक साड़ियां और 50 किलो गहने ले जाने की बात कही थी, जिसकी चर्चा हर तरफ है.

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ 2025 के दौरान भगदड़ में तान्या के बॉडीगार्ड्स ने कई बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवाने में मदद की थी.

तान्या इन दिनों बिग बॉस 19 में अपनी बयानबाजी और खुद को "बॉस" कहलाने को ले कर भी सुर्खियों में हैं. वहीं उनकी संस्कारी इमेज पर लोगों का रिएक्शन सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, तान्या मित्तल की कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपये की बताई गई है, जो उन्होंने अपने बिजनेस और सोशल मीडिया प्रभाव से उन्होंने कमाया है.

