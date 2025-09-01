कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी के साथ दिन दहाड़े हुई बदसलूकी, मुंबई में कार को घेरा, बजाया बोनट...

देश भर में वैसे तो कई सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन इन आंदोलन का असर अब सेलिब्रिटीज पर भी पड़ने लगा है. हाल ही में टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर बताया कि 31 अगस्त को उनके साथ एक घटना हुई, जिसमें साउथ मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया. जिससे वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आइए आपको बताते हैं सुमोना का ये पोस्ट और उनके साथ क्या हुआ?

सुमोना ने शेयर किया इंस्टा पोस्ट

टीवी एक्ट्रेस समोना चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वो कोलाबा से फोर्ट जा रही थी, अचानक उनकी कार को एक भीड़ ने रोक लिया. ऑरेंज कलर का स्टॉल पहने एक आदमी उनकी कार के बोनट पर जोर-जोर से मार रहा था और मुस्कुरा रहा था. सुमोना ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो अपने पेट को मेरी कार से टकरा रहा था, मेरे सामने झूमने लगा. उसके साथी भी मेरे कार के शीशे के पास आकर जय महाराष्ट्र चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे. लगभग 5 मिनट तक उनकी कार को घेरा गया और वहां खड़े लोग हंसते रहे.



मुंबई में खुद को असुरक्षित महसूस नहीं कर रहीं सुमोना

सुमोना ने अपने पोस्ट में बताया कि आंदोलन के दौरान पुलिस वाले वहीं मौजूद थे, लेकिन वो बैठे हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे. सुमोना ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि वो साउथ बॉम्बे में दिन के उजाले में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थीं. उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के नाम पर वहां पर बैठे लोग सड़कों पर केले के छिलके फेंक रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक कर गंदगी कर रहे हैं. फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, वहीं नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं और वीडियो कॉल कर रील बना रहे हैं. सुमोना ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि वो ये सब देखकर परेशान हैं, नागरिकों को इस शहर में सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है. सोशल मीडिया पर सुमोना का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इस पर रिएक्ट कर चुके हैं.