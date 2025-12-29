सोनी सब के सितारों ने 2025 के प्रभाव और 2026 के संकल्पों पर की बात

जैसे-जैसे 2025 का साल समाप्त हो रहा है, सोनी सब ने शानदार कहानियों के साथ भारतीय टेलीविजन के कुछ सबसे पसंदीदा पात्रों को आपके घरों तक पहुंचाया है. भावनाओं और साहस से भरी इन कहानियों ने दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है. इस साल की अविस्मरणीय यात्रा को याद करते हुए, सोनी सब की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां— श्रेनु पारिख, करुणा पांडे और सुम्बुल तौकीर —अपने सबसे प्रभावशाली क्षणों को साझा कर रही हैं और 2026 के लिए अपनी उम्मीदों और संकल्पों के बारे में बता रही हैं.

गाथा शिव परिवार की - गणेश कार्तिकेय में देवी पार्वती की भूमिका निभा रहीं श्रेनु पारिख ने कहा, “2025 मेरे लिए खुद को फिर से खोजने का साल रहा. एक ब्रेक के बाद टेलीविजन पर वापसी करना और पार्वती की गरिमा व शक्ति को जीवंत करने की चुनौती को स्वीकार करना, मुझे याद दिला गया कि मुझे इस कला से प्यार क्यों है. इस भूमिका ने मुझे हर दृश्य में संतुलन, गहराई और ईमानदारी खोजने के लिए प्रेरित किया. दिव्य स्वरूप को निभाने से जो स्पष्टता मुझे मिली, उसने मुझे पहले से कहीं अधिक दयालु और साहसी बनाया है. 2026 में मैं सेट पर इसी उद्देश्य के साथ काम करना चाहती हूं और मेरा संकल्प है कि मैं जो कुछ भी करूं, उसमें इरादे, फोकस और प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ूं.”

पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा का किरदार निभा रहीं करुणा पांडे ने कहा, “इस साल पुष्पा ने मुझे सरप्राइज देना जारी रखा: वह फिर से छात्रा बनी, कानून की पढ़ाई की और अपना व्यवसाय बढ़ाया. मुझे एहसास हुआ कि उसका विकास ही मेरा विकास है. सबसे यादगार पल कोई एक दृश्य नहीं, बल्कि उसकी छोटी-छोटी जीतें थीं. 2025 ने मुझे याद दिलाया कि टेलीविजन एक जिम्मेदारी है और छोटी-छोटी खुशियां ही मिलकर बड़ा प्यार और खुशी बनाती हैं. 2026 के लिए, मेरा संकल्प है कि मैं पुष्पा के किरदार में अपनी पूरी आत्मा झोंक दूं, ताकि पर्दे पर वह गहराई और लचीलापन दिखे जिसकी दर्शक उम्मीद करते हैं. मैं उस साधारण महिला का जश्न मनाना जारी रखना चाहती हूं जो असाधारण काम करती है.”

इत्ती सी खुशी में अन्विता का किरदार निभा रहीं सुम्बुल तौकीर खान ने कहा, “2025 ने मुझे पर्दे पर और पर्दे के बाहर नए रिश्ते बनाने और जुड़ाव के बारे में बहुत कुछ सिखाया. मेरे लिए सबसे खास पल वह था जब मैंने उन युवा दर्शकों के संदेश पढ़े जिन्होंने कहा कि अन्विता की कहानी उनके अपने जीवन की झलक है. यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी कहानी ने केवल मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि लोगों की वास्तविक भावनाओं को छुआ. 2026 के लिए मेरी उम्मीद है कि हम ऐसे ही पल बनाते रहें जिससे लोग जुड़ाव महसूस करें. मेरा संकल्प अपनी खुशियों को संवारना और दर्शकों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना है.” गाथा शिव परिवार की - गणेश कार्तिकेय, इत्ती सी खुशी, और पुष्पा इम्पॉसिबल