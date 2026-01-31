विज्ञापन

The 50 में हो सकती है 5.3 मिलियन वाले इस स्टार की एंट्री, जानें कौन हैं सोशल मीडिया सेंसेशन सदाब पटेल

सोशल मीडिया की तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दिन नए क्रिएटर सामने आते हैं, वहीं सदाब पटेल ने अपनी अलग पहचान बनाई है. अब खबर है कि हाल ही में शुरू हुए रियलिटी शो ‘The 50’ में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं.

‘The 50’ में हो सकती है 5.3 मिलियन वाले सदाब पटेल की एंट्री

सोशल मीडिया की तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर दिन नए क्रिएटर सामने आते हैं, वहीं सदाब पटेल ने अपनी अलग पहचान बनाई है. लोग उन्हें प्यार से 'फनी रिएक्शन बॉय' कहते हैं. अब खबर है कि हाल ही में शुरू हुए रियलिटी शो ‘The 50' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं, जिससे उनके फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. आपको बता दें कि सदाब पटेल का सफर आसान नहीं रहा. साधारण परिवार से आने वाले सदाब ने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां संभाल ली थीं. जिंदगी की मुश्किलों के बीच उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में नाम कमाएंगे. 

इस तरह इंटरनेट की दुनिया में मिली पहचान 

शुरुआत में उनके भाई TikTok पर वीडियो बनाते थे, और जब भी सदाब वीडियो में दिखते, लोगों को उनका अंदाज अलग लगता था. उनकी नैचुरल कॉमिक टाइमिंग और मजेदार रिएक्शन लोगों को तुरंत पसंद आने लगे. बाद में उन्होंने दोस्तों के साथ YouTube पर कॉमेडी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन खास सफलता नहीं मिली. दोस्त नौकरी में लग गए, मगर सदाब ने हार नहीं मानी. उन्होंने इंस्टाग्राम रील्स पर फोकस किया. शुरुआत में व्यूज कम थे, लेकिन एक दिन उनके सिंपल रिएक्शन वाले वीडियो ने 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए. यहीं से उनकी किस्मत बदल गई.

‘The 50' करियर का पहला बड़ा शो 

बिना डायलॉग, सिर्फ एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाने की कला ने उन्हें वायरल बना दिया. आज लाखों लोग उनके फैन हैं. अगर सदाब पटेल सच में ‘The 50' का हिस्सा बनते हैं, तो यह उनके करियर का बड़ा कदम होगा. उनका सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कम संसाधनों में भी बड़े सपने देखते हैं.

