 बिग बॉस का तो पता नहीं रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को जड़ दिया थप्पड़, द 50 के पहले एपिसोड में होगा हंगामा

बिग बॉस की तर्ज पर मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपना नया टीवी रियलिटी शो द 50 लॉन्च किया है. बीते कुछ हफ्तों से द 50 शो की खूब चर्चा है. इसमें 50 कंटेस्टेंट्स एक ही घर में होंगे और ठीक बिग बॉस शो की तरह एक्टिविटी, टास्क, प्यार, रोमांस और लड़ाई-झगड़ा करते नजर आएंगे. बीते दिन द 50 का प्रोमो सामने आया. इस प्रोमो में शो में कौन-कौन कंटेस्टेंट्स होगा, सबके चेहरे दिख गये. प्रोमो में कंटेस्टेंट्स के बीच मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा और हाथापाई भी देखने को मिली. वहीं, प्रोमो में सबसे ज्यादा ध्यान बिग बॉस फेम रजत दलाल और दिग्विजय राठी पर गया. रजत दलाल को प्रोमो में दिग्विजय को एक बार फिर थप्पड़ मारते देखा रहा है. इससे पहले बिग बॉस में दोनों की लड़ाई हो चुकी है.

रजत दलाल का हुआ पारा हाई

प्रोमो में कंटेस्टेंट्स के बीच खूब हल्ला देखने को मिला. वहीं, प्रोमो में सिंगर के सरताज हिमेश रेशमिया भी देखने को मिल रहे हैं. प्रोमो के अगले ही सीन में शो के कंटेस्टेंट्स भेड़-बकरियों की तरह आपस में भिड़ते दिख रहे हैं. हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी भी द 50 का हिस्सा हैं और प्रोमो में सपना को लड़ते देखा जा रहा है.

ये हैं द 50 के कंटेस्टेंट्स

द 50 शो के कंटेस्टेंट्स नेहा चुडासमा, कृष्णा श्रॉफ, सपना चौधरी, वंशज सिंह, दुष्यंत कुकरेजा, फैज बलूच, रचित रोजा, आर्या जाधो, डिनो जेम्स, करण पटेल, मिस्टर फैजू, दिव्या अग्रवाल, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, रिद्धिमा पंडित, शाइनी दोशी, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धि डोगरा, शिव ठाकरे, चाहत पांडे, नीलम गिरी, प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, निक्की तंबोली, अरबाज पटेल, सौरभ घाडगे, हामिद बरकजी, मैक्स टर्न, डिंपल सिंह, समीरा शेख, सिवेट तोमर, जान्हवी किल्लेकर, यंग सैमी, अदनान शेख, लक्ष्य कौशिक, अर्चित कौशिक, मनीषा रानी, लवकेश कटारिया, अर्चना गौतम, बेबिका धुर्वे, रजत दलाल, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, नतालिया जानोस्जेक, खानजादी, सिद्धार्थ भारद्वाज, आरुषि चावला, तेजस्वी मदिवाड़ा, भाव्या सिंह और इमोर्टल काका शामिल हैं. यह शो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार पर रात 9 बजे और कलर्स टीवी पर रात 10.30 बजे देखा जा सकेगा.