शहनाज गिल ने शादी को लेकर बताया अपना प्लान! बोलीं- मैं शादी नहीं करूंगी...

शहनाज गिल ने शादी पर अपने बेबाक विचार शेयर करते हुए कहा है कि वह आज के समय में इसे जरूरी नहीं मानतीं. अपनी हालिया रिलीज फिल्म "इक्क कुड़ी" के साथ, शहनाज ने कहा कि हालांकि फिलहाल उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन वह भविष्य में इसकी संभावना को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकतीं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि "इक्क कुड़ी", जो शहनाज की बतौर निर्माता पहली फिल्म है, एक लड़की के सही साथी की तलाश के संघर्ष की कहानी है. अमरजीत सिंह सरोन द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है.

यह पूछे जाने पर कि क्या आज के समय में शादियां जरूरी हैं? इस पर शहनाज ने आईएएनएस को बताया, "शादी जरूरी नहीं है. अगर आपको शादी नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं. लोग शादी करते हैं. कोई बात नहीं. भले ही मुझे लगता है कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि मैं कभी नहीं करूंगी. हो सकता है, मुझे कल ही शादी करनी पड़े. मुझे अपने लिए सही फैसला लेना होगा."

"बिग बॉस 13" में अपने सफर और शो में दिवंगत स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी केमिस्ट्री से सुर्खियां बटोरने वाली शहनाज इस बात से सहमत हैं कि यह जिंदगी का सवाल है. वह कहती हैं, "आप अपने माता-पिता का घर छोड़ने के बाद अपनी पूरी जिंदगी एक लड़के को दे रही हैं. आप उसके लिए सब कुछ कर रही हैं, यह एक बड़ा फैसला है... आप अपने माता-पिता का घर छोड़ने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़के को दे रही हैं. यह अलग है. आपको नहीं पता कि आपका साथी कौन होगा. आपको नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है."

बता दें कि "बिग बॉस 13" में अपनी जर्नी के बाद से शहनाज गिल को पॉपुलैरिटी हासिल हुई. 2015 में, शहनाज ने "शिव दी किताब" नामक एक संगीत वीडियो से अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की. 2017 में, उन्होंने पंजाबी फिल्म "सत श्री अकाल इंग्लैंड" से अपनी शुरुआत की. उन्होंने "काला शाह काला", "डाका", "हौसला रख", "किसी का भाई किसी की जान" और "थैंक यू फॉर कमिंग" जैसी फिल्मों में काम किया. शहनाज कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आईं, जिसमें 'मार कर गई', 'पिंडन दियां कुड़ियां', 'जे हां नी करनी', 'पुत्त सरदारन दे', 'लख लांहटा', 'विया दा चा', 'जट्ट जान वरदा', 'गुस्से हो के नहियो सरना', 'जट्टी हद सेखड़ी', 'गुंडे इक वार फेर', 'पेग' पॉन वेले', 'गेडी रूट', 'शोना शोना' और 'हैबिट' हैं. जबकि आखिरी बार शहनाज गिल आखिरी बार राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी अभिनीत "विक्की विद्या का वो वाला वीडियो" में "सजना वे सजना" गाने में एक स्पेशल भूमिका में देखा गया था.