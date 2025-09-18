19 की उम्र में करना चाहती थी खुदकुशी, खुद का बिजनेस शुरू कर बनी बॉस लेडी, अब....

किसी हसीन सी मुस्कान के पीछे कोई बड़ा दर्द भी छिपा हो सकता है. इस बच्ची की क्यूट मुस्कान देखकर शायद आपको भी इस पर प्यार आ जाए. लेकिन सच ये है कि इस स्माइल के पीछे एक बड़ा दुख छिपा है. उस दुख ने इस बच्ची को तोड़ने की खूब कोशिश भी की. महज 19 साल की उम्र में इस बच्ची ने सुसाईड तक के बारे में सोच लिया. लेकिन फिर हालातों से लड़ने का फैसला किया और कुछ इस अंदाज में बाउंस बैक किया कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली और अब रियलिटी शो के जरिए घर घर की फेवरेट बनी हुई हैं.

इसलिए करना चाहती थी खुदकुशी

जिस बच्ची की आप को तस्वीर नजर आ रही है. ये हैं तान्या मित्तल. जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस रही हैं. और, इन दिनों बिग बॉस के घर में इनके अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं. इसी घर में तान्या मित्तल ने ये राज खोला कि वो सुसाइड तक करने वाली थीं. तान्या मित्तल ने बताया कि उनके पिता 19 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर देना चाहते थे. इस बात पर वो खुदकुशी करने को भी तैयार थी. लेकिन उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाया. जिसके बाद वो बिजनेस की दुनिया में उतरीं और फिर सोशल मीडिया पर भी नाम कमाया.

बिग बॉस 19 में तान्या का सफर

इन दिनों तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के घर में हैं. वो शो के उन तमाम कंटेस्टेंट्स में से एक हैं जो काफी बज क्रिएट करते हैं और जिन्हें मोस्ट टॉक्ड कंटेस्टेंट की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है. तान्या मित्तल भी ऐसी ही एक कंटेस्टेंट हैं जो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती है. कभी अपनी साड़ी को लेकर तो कभी अपनी आलीशान जिंदगी पर बात करते हुए. इस बार उनकी परवरिश पर सवाल उठे तो वो अपनी हार्डशिप्स पर डिस्कस करते हुए वायरल हो रही हैं.