विज्ञापन

क्या सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स से सपोर्ट मांग कर शाहबाज बादशाह ने सही किया ?, बहन शहनाज ने किया रिएक्ट

बिग बॉस के घर में शहनाज गिल के भाई शहबाज बादशाह के बयान पर बवाल मच गया है. उन्होंने कहा था कि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स का सपोर्ट मिल रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
क्या सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स से सपोर्ट मांग कर शाहबाज बादशाह ने सही किया ?, बहन शहनाज ने किया रिएक्ट
फैंस का कहना है कि इस तरह सिद्धार्थ शुक्ला का नाम यूज करना गलत है...
नई दिल्ली:

बिग बॉस के घर में शहनाज गिल के भाई शाहबाज बादशाह जब से पहुंचे हैं, तब से लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. लेकिन उनकी एक बात की वजह से वो खासी सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने बिग बॉस के घर में कहा कि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स का सपोर्ट मिल रहा है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके फेवर में बोल रहे हैं तो कोई उन पर सिद्धार्थ शुक्ला के नाम को कैश कराने का इल्जाम लगा रहे हैं. इस मामले में सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड रहीं शहनाज क्या सोचती हैं. मीडिया से रूबरू होने पर खुद शहनाज ने इस पर जवाब दिया.

शहनाज का जवाब

हाल ही में शहनाज किसी कार्यक्रम के दौरान मीडिया के सामने आईं. इस दौरान उनसे किसी ने सवाल किया कि उनके भाई ने कहा है कि उन्हें सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स सपोर्ट करेंगे. इस बारे में आपको क्या लगता है. इस सवाल के जवाब में शहनाज गिल ने पत्रकार से ही सवाल कर डाला कि उन्हें क्या लगता है. हालांकि पत्रकार ने सवाल दोहरा दिया. जिस पर शहनाज गिल ने सपाट टोन में कहा कि उनकी सलमान खान से इस बारे में बात हुई है. और, आगे जो भी होगा वो बिग बॉस के शो में ही नजर आएगा.

फैन्स का रिएक्शन

इस जवाब पर कुछ फैन्स ने नाराजगी जताई है. एक फैन ने लिखा कि इस तरह सिद्धार्थ शुक्ला का नाम यूज करना गलत है. एक और फैन ने लिखा है कि दोनों भाई बहन ही सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के नाम की वजह से पहचान बना सके हैं. एक और फैन ने लिखा कि भाई की इस हरकत पर खुद शहनाज ही शर्मिंदा दिख रही हैं. हालांकि कुछ यूजर्स ने शहबाज को भी सपोर्ट किया है. एक फैन ने इस बारे में लिखा कि शहबाज बार बार ऐसा नहीं बोलता है. एक ही बार बोला था.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shahnaz Gill, Bigg Boss 19, Shahnaz Gill News, Shahnaz Gill Sidharth Shukla, Shahnaz Gill Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com