रुमर्ड बॉयफ्रेंड श्रीकांत के साथ शादी की खबरों के बीच वायरल हुआ सना मकबूल का वीडियो, बिग बॉस ओटीटी 3 विनर बोलीं- कौन श्रीकांत...

टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. जहां कई लोग इस फैसले से नाराज नजर आए तो वहीं फैंस ने उनका सपोर्ट किया. इन्हीं लोगों में उनके रुमर्ड बॉयफ्रेंड श्रीकांत का नाम भी शामिल है, जिन्होंने उन्हें फुल सपोर्ट किया. इसके बाद उनकी शादी की खबरें भी सामने आईं. लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में सना मकबूल ने बॉयफ्रेंड को पहचानने से इंकार कर दिया. इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उन्हें गोल्ड डिगर बताते हुए दिख रहे हैं.

इंटरव्यू में बिग बॉस के बाद एक्ट्रेस की जर्नी के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ कनन ने श्रीकांत बुरेड्डी के बारे में बात की और कहा, श्रीकांत के बारे में बताइए? तो एक्ट्रेस ने कहा, कौन श्रीकांत. इस रिएक्शन ने होस्ट को चौंका दिया और कहा, शादी होने वाली है ना आपकी? तो एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा, किनकी उनके साथ. वहीं उन्होंने श्रीकांत को अपने बेस्ट बड्डी बताया है.

Why is this vile girl, #SanaMakbul like this? I believe the dog bite incident affected her brain. The guy who supported her so much in #BiggBoss and now she is saying, "Who Srikant?". She even said in the house that I have a boyfriend outside, and now after winning the show, she… pic.twitter.com/t2sBiNqoFP