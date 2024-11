बिग बॉस 18 के इस वीकेंड का वार पर पांच कंटेस्टेंट पर गिरेगी सलमान खान की गाज, एक से बोले- मुझे किसी को चेतावनी...

Bigg Boss 18 Weekend Ka Vaar Today Episode Promo: बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार आ गया है, जिसमें सलमान खान एक बार फिर घरवालों की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इस हफ्ते कंटेस्टेंट द्वारा उठाए गए कदमों पर बात करते हुए दिख रहे हैं. खास बात यह है कि इस बार केवल एक या दो नहीं बल्कि पांच कंटेस्टेंट पर सलमान खान अपनी गाज गिराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वीकेंड का वार एपिसोड देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. वहीं इस बार भाईजान के गुस्सा झेलने के लिए पांच कंटेस्टेंट रजत दलाल, दिग्विजय सिंह, करणवीर मेहरा, अविनाश मिश्रा और विवियन डिसेना हैं.

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में सलमान कहते हैं कि रजत अपने कॉन्टेक्ट्स से लोगों को धमकाता रहता है. आप खुद कोई नहीं हैं? वहीं वह शिल्पा से पूछते हैं कि आपको करण या विवियन की ज़रूरत है? वह कहती हैं नहीं. इस पर करण कहते हैं कि जब आप रजत से लड़े थे, तब वे आपके साथ नहीं थे. सलमान कहते हैं कि अविनाश आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ़ नंबर गेम खेल रहे हैं. आप ईशा से विवियन के बारे में बात करते हैं और फिर विवियन से कहते हैं कि ईशा को समझाना मुश्किल है. क्या वे आपको पीछे खींच रहे हैं?

