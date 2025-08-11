TV की अनुपमा ने सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट में दर्ज कराया बयान, मांगा 50 करोड़ रुपए मुआवजा

टेलीविजन एक्ट्रेस रुपाली गांगुली अपनी एक्टिंग और अनुपमा के किरदार को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इन दिनों वह कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल वह इस सप्ताह मुंबई के अंधेरी में एक अदालत के सामने अपने बयान को दर्ज कराने के लिए पेश हुईं, जिसे उन्होंने अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में दायर किया है. आइए जानते हैं इस बारे में.



क्यों दायर किया गया मुकदमा ?



यह मुकदमा नवंबर 2024 में दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने रुपाली गांगुली के खिलाफ झूठे और नुकसानदेह आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके परिवार और छोटे बेटे के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणी शामिल है.बता दें, जिस समय रुपाली कोर्ट गई थी, उस दौरान उनके साथ लॉयर सेलिब्रिटी और फेमस एडवोकेट साना रईस खान उनके साथ थीं, जो इस विवाद से संबंधित नागरिक और आपराधिक कार्यवाही में उनका केस देख रही हैं.



जानें- इस मामले को लेकर क्या है एडवोकेट का कहना



एडवोकेट सना रईस खान ने पुष्टि की कि नागरिक और आपराधिक दोनों मानहानि की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने कहा, "जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हाई कोर्ट में हमने सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जहां पर हमें अंतरिम राहत मिल चुकी है. यहां पर आपराधिक मानहानि शिकायत फाइल हुई थी, जहां पर आज रूपाली भी आई थी. "



सना रईस ने आगे कहा,"रुपाली ने कोर्ट में बयान दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ जो ट्रॉमेटिक अनुभव हुआ है, जिस तरह से उन्हें बदनाम किया गया है, उनकी छवि को खराब किया गया है, वो सब बातों को उन्होंने कोर्ट में बताया है". सना रईस ने बताया, "रुपाली के खिलाफ वैसे बहुत सारी अपमानजनक बातें कहीं गई हैं. न केवल रुपाली, बल्कि उनके बेटे के लिए भी अपमानजनक बातों का इस्तेमाल किया गया है".



जानें- मुकदमे के बारे में



कोर्ट की फाइल के अनुसार, रुपाली गांगुली का मानहानि का मुकदमा 11 नवंबर 2024 को दायर किया गया था, जिसमें 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईशा वर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट, मीडिया इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से एक्ट्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए एक जानबूझकर कई बातें कही हैं".



आपको बता दें, यह मामला साल 2020 में ईशा वर्मा की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फिर से सुर्खियों में आया था. उस पोस्ट में, उन्होंने दावा किया कि रुपाली गांगुली उनके पिता यानी अश्विन के वर्मा के साथ रोमांटिक रिलेशन में थीं, जब वह उनकी मां से शादीशुदा थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक्ट्रेस 'कंट्रोलिंग' और 'एब्यूजिंग' नेचर की हैं. इसी के साथ सौतेली बेटी ने यह भी आरोप लगाया कि रुपाली गांगुली ने उनकी और उनकी मां को मौत की धमकी दी थी.



बता दें, ईशा शर्मा अश्विन वर्मा और उनकी पूर्व पत्नी, सपना वर्मा की बेटी हैं, जिन्होंने साल 2008 में तलाक ले लिया था. अश्विन ने बाद में साल 2013 में रुपाली गांगुली से शादी की, और उसी साल यह कपल बेटे रुद्रांश के माता- पिता बने थे.











