Ramadan 2026: इस टीवी एक्टर ने बताया पहला रोजा नहीं किया गया सेलिब्रेट, बोले- वह एक मुश्किल दौर था

एक्टर शीजान खान ने बचपन के दिनों में रमजान की यादों को शेयर किया और बताया कि उनका पहला रोजा कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया. 

शीजान खान अली बाबा सीरियल में आए थे नजर
नई दिल्ली:

रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है. वहीं सेलेब्स अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच टीवी एक्टर ने रमज़ान के बारे में बात करते हुए कहा, “महीने का यह समय हमेशा बहुत खास होता है क्योंकि हम अलग-अलग तरह से जीते हैं.” हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, जब मैं छोटा था तो हम सुबह जल्दी उठते थे. यह ज्यादातर खाने के लिए होता था और जब आप बड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको इबादत भी करनी है. जब मैं बच्चा था तो मुझे इसका एहसास नहीं था." 

शीजान खान ने रमजान की यादों के बारे में बताया 

आगे एक्टर ने कहा, "मेरे लिए, यह खास त्योहार हमेशा साथ में खुशियां बांटने और उनका मजा करने के बारे में रहेगा. साथ मिलकर, मैं यह कह सकता हूं. मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी इफ्तार की हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब सब लोग रोजा रखते थे, तो हम सब दस्तरखान के सामने एक साथ बैठते थे. सूरज डूबने में बस कुछ ही मिनट बचे होते थे, और खाना हमारे सामने रख दिया जाता था. हम नमाज पढ़ते थे, एक-दूसरे को गले लगाते थे और फिर रोजा खोलते थे. यह मेरे बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है.”

मुश्किल में मनाया था पहला रोजा

बचपन के मुश्किल वक्त के बारे में बात करते हुए शीजान खान ने कहा, जब मैं छोटा था, तो हम जो रमजान मनाते थे, वह वैसा नहीं था जैसा लोग आमतौर पर सोचते हैं. एक समय था जब हमारे घर में खाना भी नहीं होता था. रमजान चल रहा था, इसलिए हमने रोजा रखा, बाहर से तो आस्था के नाम पर, लेकिन असल में, ऐसा इसलिए भी था क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था. मेरा पहला इफ्तार बहुत ज्यादा या जश्न के साथ नहीं मनाया गया था. यह शांत और मुश्किल था. उस दौर ने जिंदगी के बारे में मेरी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया."

अलीबाबा से रिप्लेस हो गए थे शीजान खान

आगे शीजान खान ने कहा, आज, मेरे लिए रमजान सच में शुक्रिया अदा करने, शेयर करने और उन लोगों के साथ रहने के बारे में है, जो सच में मायने रखते हैं. हमें दुनिया को कुछ भी दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती.” जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शीजान खान अली बाबा जैसे शो का हिस्सा रह चुके हैं. वहीं उन्हें काफी पसंद किया गया था. हालांकि एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के आत्महत्या के मामले में उन पर कई आरोप लगे, जिसके बाद एक्टर अभिषेक निगम के साथ उन्हें रिप्लेस कर दिया गया. इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया और उन्हें कानूनी कार्रवाही से गुजरना पड़ा. हालांकि उन्हें कुछ समय बाद जमानत मिल गई. 

