निया शर्मा ने खरीदी लग्जरी कार, फोटो शेयर कर बोलीं- सारे पैसे खत्म, EMI शुरू

निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री में अपनी दमदार नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं, और एकता कपूर की नागिन में उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है और इस खुशी के मौके की तस्वीरें शेयर की हैं. वह अपनी बोल्ड पसंद और ग्लैमरस पर्सनैलिटी से दर्शकों को इम्प्रेस करती रहती हैं और उन्होंने इस खास अचीवमेंट का जश्न बेहद एक्साइटमेंट के साथ मनाया. पर्दे पर और पर्दे के पीछे अपने निडर रवैये के लिए जानी जाने वाली, एक्ट्रेस ने अपनी नई लग्जरी कार के साथ पोज देते हुए खुशी का इजहार किया, जो उनके सक्सेसफुल टेलीविजन करियर की एक और बड़ी अचीवमेंट है.

निया शर्मा ने खरीदी नई कार

निया शर्मा ने अपनी कार के उद्घाटन की तस्वीरें शेयर कीं और मजाकिया अंदाज में लिखा, "AMG!!!!!!!!! ………………(सारा पैसा चला गया) EMI चालू. इतने खूबसूरत डिलीवरी एक्सपीरियंस और हमारे बचपन को याद दिलाने के लिए @autohangar का शुक्रिया."

निया का लग्जरी कार कलेक्शन

एक्ट्रेस की हालिया खरीदी गई कार, सन येलो रंग की मर्सिडीज-AMG CLE 53, उनकी लग्जरी कारों की शानदार कलेक्शन में शामिल हो गई है. 2021 में उन्होंने एक काली वोल्वो XC90 SUV खरीदी और उनके गैराज में एक ऑडी Q7 और एक ऑडी A4 भी है.

नागिन बना पहचान

एकता कपूर का प्रोड्यूस किया गया ये शो 2015 में मौनी रॉय के लीड रोल के साथ लॉन्च हुआ. 'नागिन', कलर्स टीवी पर एक पसंदीदा शो बन गया. यह शो हर सीजन में खुद को नए सिरे से पेश करता है, जिसमें सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश जैसी नई वुमेन ओरिएंटेड किरदार शामिल हैं. तेजस्वी प्रकाश वाला छठा सीजन जुलाई 2023 में खत्म हुआ.