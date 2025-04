तीन दोस्तों की मस्ती भरी कहानी, 30 करोड़ का बजट और 68 करोड़ का कलेक्शन, OTT पर रिलीज हो रही ये फिल्म

साउथ इंडियन फिल्मों के शौकीनों के लिए गुड न्यूज आई है. 2023 की सुपरहिट फिल्म ‘मैड' का सीक्वल मैड स्क्वायर अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है. मैड स्क्वायर 25 अप्रैल को ओटीटी पर रिलीज होगी. नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी घोषणा करते हुए कहा, 'लड़के दोगुने मस्ती के साथ वापस आ गए हैं! मैड स्क्वायर 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में देखें.' इस तरह साउथ की फिल्मों को हिंदी में देखने के शौकीन भी इसका भरपूर मजा उठा पाएंगे.

'मैड स्क्वायर' ओटीटी रिलीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म मैड स्क्वायर को कल्याण शंकर ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म तीन कॉलेज दोस्तों की मजेदार कहानी पर आधारित है. फिल्म में लड्डू और उसके दोस्तों की गोवा वेकेशन की कहानी दिखाई गई है, जो गैंगस्टर और एक चोरी हुए हार के कारण हास्यास्पद मिशन में बदल जाती है. इस फिल्म में नरने नितिन, संगीत शोभन, राम नितिन और प्रियंका जावलकर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि म्यूजिक थमन का है.

The boys are back with double the MADness!

Watch Mad Square on Netflix, out 25 April in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada and Malayalam.#MadSquareOnNetflix pic.twitter.com/0WGsRj2Sgc