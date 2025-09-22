विज्ञापन

क्योंकि सास भी कभी बहू थी की इस एक्ट्रेस को पहचाना? 25 साल बाद देख दर्शक भी पहचान नहीं पाएंगे

इस समय टीवी पर एकता कपूर का फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 ट्रेंड कर रहा है, इस बीच सीजन 1 की एक्ट्रेस तुहिना वोरा ने कुछ थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

25 साल बाद लौट आया टीवी का ब्लॉकबस्टर शो
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री का ब्लॉकबस्टर शो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही साल 2000 में टेलीकास्ट किया गया था, 25 साल बाद उसका सीजन 2 टीवी इंडस्ट्री पर आते ही छा गया. लेकिन पहले सीजन की बात ही कुछ और थी ये हम नहीं बल्कि फैंस भी कह रहे हैं. हाल ही में सीजन 1 की एक्ट्रेस तुहिना वोरा ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसमें वो सीजन 1 के सेट पर हितेन तेजवानी के साथ नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में भी लिखा- क्योंकि... का नया सीजन भले ही आ गया, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की है जब मैंने शो की शूटिंग शुरू की थी. आइए आपको दिखाते हैं तुहिना वोरा की ये थ्रोबैक तस्वीरें.

हितेन तेजवानी संग तुहिना वोरा की थ्रोबैक तस्वीरें

इंस्टाग्राम पर तुहिना वोरा ने अपने ऑफिशियल पेज पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, इसमें वो टीवी एक्टर हितेन तेजवानी के साथ शूट करती हुई नजर आ रही हैं. बिहाइंड द सीन की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीरों में तुहिना व्हाइट टॉप और हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं हितेन तेजवानी अपने हाथ में एक लाल गुलाब लिए दिख रहे हैं.

धीरे-धीरे शो की टीआरपी बढ़ी और ये इतना पॉपुलर हो गया कि 1 साल के बाद मुझे अपने कपड़े लाने की जरूरत नहीं पड़ी. कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को हजारों की साड़ियां दी गई, हर किरदार के लिए अलग-अलग गहनों का डिब्बा बना और चैनल ने हमें दो मंजिला बड़ा सेट बना कर दिया. ये पहली बार हुआ था कि किसी टीवी शो के लिए इतना बड़ा सेट तैयार किया हो. तुहिना की इन तस्वीरों को देख फैंस भी उनके तब और अब के ट्रांसफॉर्मेशन को देख हैरान रह गए हैं. 

अब स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर देखिए सीजन 2

बता दें कि एकता कपूर का फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी साल 2000 में टेलीकास्ट किया गया और ये टीवी इंडस्ट्री के सबसे फेमस शो में से एक बना, जिसका दूसरा पार्ट 25 साल बाद अब स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है.

Tuhina Vohra, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Season 1
