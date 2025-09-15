VIDEO: कुनिका सदानंद ने लिया अमाल मलिक से पंगा, नहीं मिला कुछ तो उठाया बड़ों की इज्जत का मुद्दा

Bigg Boss 19 का बुखार पूरे देश में छाया हुआ है. शो की बदौलत सभी कंटेस्टेंट काफी पॉपुलर हो गए हैं. पहले तीन हफ्तों में घर में काफी ड्रामा देखने को मिला. अब अमाल मलिक घर के कप्तान हैं. वह सभी कंटेस्टेंट्स से काम करवाने और बिना किसी अव्यवस्था के अपने घरेलू काम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुनिका सदानंद से परेशानी हो रही है. नए प्रोमो में हम अमाल मलिक और कुणिका सदानंद के बीच किचन के कामों को लेकर बहस होते हुए देखते हैं.

अमाल मलिक, किचन के कामों को लेकर कुनिका सदानंद से भिड़े

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो की शुरुआत अमाल मलिक के साथ होती है. वे कुनिका सदानंद से बात करने की कोशिश करते हैं जिसमें वह कहते हैं कि वह किचन का काम संभाल लेंगे. हालांकि उन्हें एक जवाब मिलता है और कुनिका कहती हैं, "बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं." अब, अमाल मलिक चुप रहने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने यह कहते हुए जवाब दिया कि वह उनसे बहुत सम्मान के साथ बात कर रहे हैं. एक्ट्रेस "बस" कहकर पलटवार करती है. मामला तब और बिगड़ जाता है जब अमाल, कुनिका से पूछते हैं कि जब उन्हें काम नहीं सौंपा गया है तो वह रसोई में क्यों जा रही है. जैसे ही वह अपनी आवाज ऊंची करते हैं, कुनिका उन पर पलटवार करते हुए कहती हैं कि वह उसे यही सम्मान दे रहे हैं. लेकिन अमाल जवाब में कहते हैं, "इज्जत देने का मतलब ये नहीं के नौकर बनजाऊं मैं." कुनिका फिर हाथ जोड़कर कहती हैं कि उन्हें उनका सम्मान नहीं चाहिए.

बात यहीं खत्म नहीं होती. अमाल और कुनिका के झगड़े के बाद अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच बहस हो जाती है. अभिषेक एक टिप्पणी करते हैं कि 'लोग अपमान कमाते हैं'. इससे शहबाज भड़क जाते हैं. वह उनसे भिड़ जाते हैं और दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है. शहबाज अभिषेक बजाज पर हमला करता है जबकि दूसरे उसे रोकने की कोशिश करते हैं.