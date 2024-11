दूसरे कंटेस्टेंट को धमकी देने वाले रजत दलाल को दे डाली इस कंटेस्टेंट ने वॉर्निंग, बोले- बता रहा हूं मेरा भी बैकग्राउंड...

Bigg Boss 18 Latest Promo: बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में रजत दलाल को उनकी धमकियों का जवाब मिलते हुए दिखने वाला है. इसकी झलक बिग बॉस 18 के प्रोमो में देखने को मिल गई है. दरअसल, रजत दलाल को करणवीर मेहरा ने तगड़ा जवाब दिया है. वहीं बैकग्राउंड बैकग्राउंड करने वाले रजत दलाल को खुद का बैकग्राउंड बताया है और इसका कारण उनके महिलाओं की बेइज्जती करना है. इस प्रोमो को देखने के बाद लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और करणवीर को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं.

अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में, करण कहता है, तू जेल में कितने दिन था, वहीं रजत अपनी सफाई में कहता है कि मैं पर्सनल लाइफ की बातें नहीं करता. इसके बाद करण कहता है, जेल में इंसान तब ही जाता है कुछ सीखने के लिए. मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देता हूं भाई. मेरी मां भी राजनीति से बहुत जुड़ी हुई हैं. दिल्ली में बहुत काम कर रही हैं. दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग दी थी. कैसे बात करनी है औरतों से और बच्चों से. बता रहा हूं मेरा भी बैकग्राउंड कहां से आ रहा है कि मेरा भी बजेगा जब औरत की इज्जत पर बात होगी.

Tomorrow Episode Promo - Karanveer ne di dhamki Rajat Dalal ko about his high sources in Delhi 🙀. Aur Vivian ne kiya KV ko task se out.pic.twitter.com/InWMTsyLaZ