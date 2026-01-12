विज्ञापन

कपिल शर्मा ने शो में उड़ाया मोहम्मद कैफ के कम रनों का मजाक, द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पर्सनल लाइफ पर भी कह दी ऐसी बात

कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मस्ती मजाक का तड़का लगाने पहुंचेंगे क्रिकेट जगत के फेमस नाम युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और वीरेंद्र सहवाग.

Read Time: 2 mins
Share
कपिल शर्मा ने शो में उड़ाया मोहम्मद कैफ के कम रनों का मजाक, द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पर्सनल लाइफ पर भी कह दी ऐसी बात
कपिल शर्मा ने शो में उड़ाया मोहम्मद कैफ के कम रनों का मजाक
नई दिल्ली:

छोटे पर्दे के कॉमेडी किंग माने जाने वाले कपिल शर्मा अपने शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 4 को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं. इस सीजन की सबसे पहली मेहमान बनी थीं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद वुमेन्स क्रिकेट टीम ने यहां शिरकत की, फिर कार्तिक-अनन्या, अब लेटेस्ट एपिसोड में भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे नजर आए. इसके बाद कॉमेडी शो में चटपटी बातें करने पहुंचेंगे क्रिकेट जगत के फेमस चेहरे युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ. अपकमिंग एपिसोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कपिल, मोहम्मद कैफ के साथ मसखरी करते नजर आ रहे हैं. चलिए आपको दिखाते हैं वो वीडियो.

मोहम्मद कैफ का उड़ाया कपिल शर्मा ने मजाक 

कपिल के शो में चाहें शाहरुख खान पहुंच जाएं चाहें कोई और स्टार, एक्टर कैप्स कैफ में पहुंचने वालों की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. ऐसा ही कुछ उन्होंने मोहम्मद कैफ के साथ भी किया. वीडियो में दिख रहा है कि कपिल तीन क्रिकेटर्स को ऑडियंस से मिलवाते हैं उसके बाद कहते हैं ‘वीरू पाजी ने और यूवी पाजी ने 8 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन मेरे मन में इज्जत कैफ भाई के सवा दो हजार रन की है. बाकी दोनों ने तो खड़े-खड़े चौके छक्के मारे, लेकिन कैफ भाई ने एक-एक रन जोड़ा है. ये वो इंसान हैं जिन्होंने लोन भी लोन लेकर चुकाया है.' कपिल की बात सुनकर कैफ खुद भी हंसने लग जाते हैं.

मोहम्मद कैफ ने की थी कपिल की बोलती बंद

वैसे ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद कैफ, कपिल के शो में पहुंचे हों. इससे पहले वो 2021 में ‘द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे. तब कपिल ने कैफ से पूछा था ‘वीरू पाजी हमारे शो पर बहुत बार आ चुके हैं आपको क्या रास्ता पता नहीं था?' कपिल के इस सवाल पर कैफ ने तपाक से जवाब दिया ‘जब ये शो शुरू भी नहीं हुआ था तब से मैं तुम्हें जानता हूं. हम कई बार मिले भी, लेकिन तुमने मुझे कभी बुलाया ही नहीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma, Mohammad Kaif, The Great Indian Kapil Show
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com