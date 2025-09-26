कभी ऐसे दिखते थे कपिल और उनके दोस्त चंदन, वीडियो में पहचान नहीं पाए फैंस, बोले- पैसा कुछ भी कर सकता है

कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा आज करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. द कपिल शर्मा शो ने उन्हें शोहरत और अरबों की दौलत दिलाई, लेकिन उनकी शुरुआत छोटे-छोटे कॉमेडी शोज से हुई थी. सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल है जिसमें कपिल जीत के बाद स्पीच देते दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखकर फैंस कह रहे हैं- पैसा सच में सब कुछ बदल देता है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में कपिल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.
आपको बता दें कि उस वक्त कपिल का लुक काफी साधारण था. बाल आगे से हल्के झड़ चुके थे, चेहरे पर संघर्ष की थकान झलक रही थी और कपड़े भी बेहद आम थे. स्टेज पर उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन बैठे थे. कपिल ने पुरस्कार लेते हुए उन्हें खास अंदाज में थैंक्स कहा. इस वीडियो को देखकर फैंस मजाक में पूछ रहे हैं- 'भाई, बाद में बाल कहां से आ गए?".
स्ट्रगल से लेकर स्टारडम तक
इस वीडियो में जो कपिल नजर आते हैं, वो उनके शुरुआती संघर्ष भरे दिनों के कपिल हैं. शो जीतने के बाद ही उनकी किस्मत ने करवट ली और धीरे-धीरे दि कपिल शर्मा शो के जरिए उन्होंने वो पहचान हासिल की, जिसका सपना हर स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट देखता है.
फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल
आज कपिल शर्मा का लुक और लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुका है. घने बाल, ब्रांडेड कपड़े और फिटनेस के साथ वो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगते. 2013 में उन्हें फोर्ब्स इंडिया की '100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों' की लिस्ट में भी शामिल किया गया. टीवी के अलावा कपिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और विदेशों में रेस्टोरेंट भी खोल चुके हैं. छोटे से शहर से निकलकर कॉमेडी के किंग बनने तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है.
