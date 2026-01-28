12 साल बाद, दूसरी बार दुल्हन बनेंगी जेनिफर विंगेट, जानें कौन है दूल्हा?

लंबे समय से सिंगल जेनिफर विंगेट को आखिर फिर से प्यार हो गया है. वह करण वाही से जल्द ही शादी कर सकती हैं. दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है. यह जेनिफर की करण सिंह ग्रोवर से शादी से भी पहले की है. इंडस्ट्री में उनका रिश्ता काफी मशहूर है और उन्हें कई बार साथ देखा गया है, जिससे फैंस की उत्सुकता और एक्साइटमेंट बढ़ गई है. सूत्रों के अनुसार, जेनिफर और करण की दोस्ती अब एक सीरियस रिश्ते में बदल रही है. दोनों कथित तौर पर अपने परिवारों के सपोर्ट से अगला कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, दोनों ने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते या शादी की योजनाओं की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी केमिस्ट्री और आपसी सपोर्ट ने फैंस को काफी उत्साहित कर दिया है.

जेनिफर विंगेट की इससे पहले करण सिंह ग्रोवर से शादी हुई थी. हालांकि दो साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था. जेनिफर पिछले 12 सालों से सिंगल हैं. इस बीच, करण ग्रोवर आगे बढ़ गए और उन्होंने बिपाशा बसु से शादी कर ली. अब, अटकलें लगाई जा रही हैं कि जेनिफर को फिर से प्यार मिल गया है.

जेनिफर-करण के प्रोजेक्ट्स

जेनिफर विंगेट को 2007 के हिट शो दिल मिल गए में डॉ. रिद्धिमा गुप्ता के रोल से पहचान मिली, जबकि करण वाही ने उसी सीरीज में डॉ. सिद्धांत मोदी का रोल निभाया था. यह जोड़ी 2024 में सोनी लिव की वेब सीरीज रेजिंगहानी वर्सेज रेजिंगहानी में फिर से साथ आई. चल रही अटकलों के बावजूद, उनके रिश्ते की स्थिति या शादी की टाइमलाइन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

