'पति-पत्नी और पंगा' में पतियों पर भारी पड़ा टास्क, लगाया बेबी बंप तो उठना-बैठना हुआ दुश्वार  

रियलिटी शो 'पति-पत्नी और पंगा' अपनी अजीबो-गरीब एक्टिविटीज से दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है. इस शो में रियल लाइफ कपल फन-मस्ती करते नजर आते हैं. हर सप्ताह शो में कोई ना कोई नया मसाला देखने को मिलता है. इस वीकेंड शो में हंसी का बड़ा तड़का लगा और कपल्स का रियलिटी चेक भी हुआ. शो की होस्ट सोनाली बेंद्रे ने कपल कंटेस्टेंट्स को इस बार टास्क में नए ट्विस्ट के साथ चैलेंज दिया. 'पति-पत्नी और पंगा' में कपल को क्या दिया गया था टास्क और कंटेस्टेंट्स ने इसे किया आइए जानते हैं.



कपल को क्या मिला टास्क?

पत्नियों को मिले टास्क के अनुसार, एक दिन के लिए, पति उन पर हुक्म चलाएंगे और पत्नियों को उनके कहे अनुसार ही करना होगा. इस बीच, गुरमीत चौधरी मौके का फायदा उठाते हैं और आखिरकार देबिना से अपने लंबे नाखून कटवा लेते हैं. देबिना को यह देखकर हैरानी होती है कि उन्हें अपने नाखून काटने पड़े. इसके बाद पतियों को चैलेंज मिला.



पतियों का मिला ये चैलेंज



मेल पार्टनर शो में मिली पावर से खुश थे कि उनकी खुशी अगले ही पल में टेंशन में बदल गई. दिलचस्प मोड़ तब आया जब मेल पार्टनर को कृत्रिम बेबी बंप पहनाकर 'गर्भावस्था सिमुलेशन' का अनुभव करना पड़ा. इसमें उन्हें उठने, झुकने और चलने जैसी रोजमर्रा की एक्टिविटी उनके लिए असहज हो गईं. असली परीक्षा तब हुई जब उन्हें पेट पर लगे एक गैजेट के माध्यम से जन्म के समय संकुचन का अनुभव हुआ.



सुदेश-ममता के लिए एक स्पेशल सरप्राइज

एपिसोड में दर्शकों को भी स्पेशल सरप्राइज मिला. सुदेश लहरी और ममता लहरी, जिनकी शादी को 40 साल हो चुके हैं, ने बताया कि उनके पास उनकी शादी का कोई वीडियो नहीं है. इसके बाद शो में कपल की शादी को AI टेक्नीक के जरिए तैयार कर दिखाया जाता है. इसमें सुदेश और ममता एक-दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और सात फेरे लेते हैं, यह देख दर्शक बेहद खुश होते हैं.



पति पत्नी और पंगा में हिना खान और रॉकी जायसवाल, सुदेश लहरी और ममता लहरी, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी जैसे सेलिब्रिटी कपल्स शामिल हैं. पति पत्नी और पंगा का प्रीमियर कलर्स टीवी पर 2 अगस्त से हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे से हो रहा है और इसे जियो हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं.







