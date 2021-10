हिना खान जबरदस्त अंदाज में घुड़सवारी करती आईं नजर, इंटरनेट पर वायरल हुआ Video

हिना खान (Hina Khan) ने ये वीडियो फैन्स के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देख सकते है कि हिना अपने जबरदस्त अंदाज में घुड़सवारी कर रही हैं. वीडियो में उनका सटाइल और लुक शानदार लग रहा है. वहीं इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Riding the sky'. फैन्स अंदाज काफी पसंद आ रहा है और जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा है 'You are sweet people of the world', तो दूसरे ने लिखा है 'बहुत हार्ड'.

बता दें, हिना खान (Hina Khan) ने टीवी के फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कई बड़े सीरियल्स में देखा गया. साथ ही हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान के साथ बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर के तौर पर भी नजर आ चुकी हैं. कुछ दिनों पहले उनका सॉन्ग 'बारिश बन जाना' रिलीज हुआ है. अब इसके बाद उनका एक और नया गाना 'मैं भी बर्बाद' हुआ है, जो काफी पसंद किया जा रहा है.