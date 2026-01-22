विज्ञापन

नागिन या कसौटी जिंदगी नहीं हिना खान ने इस शो से की है करियर की सबसे ज्यादा कमाई, बोलीं- मेरी जितनी संपत्ति है...

टीवी एक्ट्रेस हिना खान को ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के किरदार के लिए जाना जाता है, जिसे उन्होंने 8 साल तक निभाया. 

ये रिश्ता क्या कहलाता है ये फेमस हुईं हिना खान
नई दिल्ली:

हिना खान टीवी की दुनिया का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने राजन शाही के टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से डेब्यू किया था. इसके बाद वह एकता कपूर के नागिन और कसौटी जिंदगी के सीरियल से लेकर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बनीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई किस सीरियल से है? हाल ही में एल्विश यादव से बातचीत में एक्ट्रेस हिना खान ने बताया कि लंबे समय तक चलने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से उन्होंने अबतक सबसे ज्यादा कमाई की है.   

हिना खान से जब एल्विश यादव ने पूछा कि किस प्रोड्यूसर ये रिश्ता क्या कहलाता है के राजन शाही या नागिन की एकता कपूर से ज्यादा कमाई की है. इस पर हिना खान ने कहा, नागिन मैंने कम टाइम के लिए किया. मैंने एकता के साथ कसौटी जिंदगी के में कोमोलिका किया था 6-7 महीने के लिए. लेकिन अगर आप पैसे की बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है. 

आगे एक्ट्रेस ने कहा, मैंने 8 साल तक किया. तो मेरी जितनी सम्पत्ति है. सब मोस्टली ये रिश्ता क्या कहलाता है से आई है. उसके बाद भी मैंने काम किया, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ने बड़ा पार्ट निभाया है. 

हिना खान की जर्नी

हिना खान का पहला शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें एक्ट्रेस ने अक्षरा सिंघानिया का किरदार निभाया था. एक्टर ने 8 साल तक इस शो में काम करने के बाद रियलिटी शो फियर फैक्टर और बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा बनीं, जिसमें वह रनरअप रहीं. इसके बाद 2018 में उन्होंने एकता कपूर के डेली सोप कसौटी जिंदगी के के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने कोमोलिका का नेगेटिव किरदार निभाया. इसमें उनकी परफॉर्मेंस को काफी पसंद आई. वहीं नागिन में भी उन्हें देखा गया. 

