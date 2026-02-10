विज्ञापन

बॉलीवुड का कोई अरबपति नहीं, टीवी का ‘राम’ बना राजपाल यादव की ढाल, फैंस बोले- अब संकट टल जाएगा

बॉलीवुड के जाने-माने कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. सालों पुराने चेक बाउंस केस ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया, जिसके चलते अभिनेता को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा.

गुरमीत चौधरी राजपाल यादव की मदद के लिए आए आगे

बॉलीवुड के जाने-माने कॉमेडियन राजपाल यादव इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. सालों पुराने चेक बाउंस केस ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया, जिसके चलते अभिनेता को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा. एक समय लोगों को हंसाने वाले राजपाल आज खुद दर्द और असहायता से जूझते नजर आए. जेल में आत्मसमर्पण से पहले राजपाल यादव भावुक हो गए थे. उन्होंने अधिकारियों से कहा था कि इस हालात में उनके पास कोई आसान रास्ता नहीं बचा है और इस संघर्ष से उन्हें अकेले ही गुजरना होगा. इस खबर ने पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया.

टीवी के ‘राम' बने संकट में सहारा

जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई बड़ा फिल्मी अरबपति आगे आएगा, वहीं मदद का हाथ बढ़ाया टीवी जगत के लोकप्रिय अभिनेता गुरमीत चौधरी ने, जिन्हें दर्शक ‘राम' के किरदार से पहचानते हैं. गुरमीत ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए राजपाल यादव के लिए समर्थन जताया.

उन्होंने लिखा कि इतने सीनियर और प्रतिभाशाली कलाकार को इस तरह मुश्किल में देखना बेहद तकलीफदेह है. गुरमीत ने साफ कहा कि एक कलाकार और इंसान होने के नाते वे हर संभव तरीके से राजपाल यादव की मदद करेंगे. साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की कि इस कठिन समय में सब मिलकर इंसानियत दिखाएं, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ काम की जगह नहीं बल्कि एक परिवार है.

सोनू सूद पहले ही बढ़ा चुके हैं मदद का हाथ

इससे पहले सोनू सूद भी राजपाल यादव के सपोर्ट में सामने आए थे. सोनू ने कहा था कि राजपाल जैसे कलाकारों ने दशकों तक दर्शकों को खुशी दी है, लेकिन कई बार जिंदगी टैलेंट से नहीं, हालात से हार जाती है. उन्होंने राजपाल यादव को अपनी फिल्म में काम देने का ऑफर भी दिया, जिससे एक्टर की वापसी की उम्मीद जगी है.

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव की पत्नी की 7 तस्वीरें, 22 साल से कॉमेडियन का हर मुश्किल में दे रहीं साथ

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

यह कानूनी मामला करीब 2010 से जुड़ा बताया जाता है, जब राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने फिल्म ‘अता पता लपाता' के निर्माण के लिए भारी रकम उधार ली थी. वक्त के साथ ब्याज और भुगतान न होने के कारण यह रकम कई गुना बढ़ गई. जब बार-बार चेक बाउंस होने लगे, तो मामला अदालत तक पहुंच गया और अब इसका नतीजा जेल तक जा पहुंचा. राजपाल यादव के समर्थन में जिस तरह कलाकार सामने आ रहे हैं, उससे फैंस को उम्मीद है कि यह संकट जल्द खत्म होगा. सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि जिसने सालों तक लोगों को हंसाया, उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए.
 

