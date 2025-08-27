विज्ञापन

सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे गौरव खन्ना? बिग बॉस का नया प्रोमो देख लोग बोले- सिद्धार्थ की सस्ती कॉपी

बिग बॉस के नए प्रोमो में गौरव खन्ना का गुस्सा और भिड़ने के अंदाज ने दर्शकों को सिद्धार्थ शुक्ला की याद दिला दी.

Read Time: 3 mins
Share
सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे गौरव खन्ना? बिग बॉस का नया प्रोमो देख लोग बोले- सिद्धार्थ की सस्ती कॉपी
गौरव खन्ना के गुस्से पर सोशल मीडिया यूजर्स करने लगे ऐसी बातें
नई दिल्ली:

टेलीविजन शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना इस समय बिग बॉस 19 के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. हाल ही में घर में खाने को लेकर गौरव खन्ना का राइटर-एक्टर जीशान कादरी से झगड़ा हो गया, जिससे सभी घरवाले उनके खिलाफ हो गए. उनके इस रवैये से फैन्स सोच रहे हैं कि वह दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं. नए प्रोमो वीडियो में जीशान, गौरव पर सात लोगों के लिए बना खाना अकेले खाने का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं मिला. 

गौरव को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैंने एक ही बार में सात लोगों के लिए बनी दाल खा ली?" इसके बाद जीशान को दूसरे घरवालों से यह कहते हुए सुना जाता है कि गौरव अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और अमाल मलिक उन्हें झूठा भी कहते हैं. जीशान ने फिर कहा, "सबसे बड़ा जाहिल है गौरव."

इसके बाद वह गौरव से सीधे तौर पर भिड़ते हुए कहते हैं, "हमने सुना है कि तुमने सिर्फ एक कटोरी दाल नहीं ली, बल्कि 3-4 बार ली क्योंकि तुम्हें वह टेस्टी लगी." हालांकि गौरव ने इसे झूठ बताया, लेकिन घरवाले उनके खिलाफ हो गए. वह सोफे पर बाहें फैलाए बैठे थे, तभी बसीर ने कहा, "हमें तुम्हारी तरफ से कोई कनसर्न नजर नहीं आ रही, बस तुम जिस तरह बैठे हो, उसे देखो." गौरव ने यह कहते हुए बातचीत खत्म की, "तुम्हें लगता है मैंने ली? जाओ मुझे नॉमिनेट करो."

घरवालों की तरफ उनके इस रवैये पर दर्शकों के रिएक्शन आए हैं. एक कमेंट में लिखा था, "सिद्धार्थ शुक्ला जैसा रवैया दिखा रहे हो." एक और ने कमेंट किया, "सिद्धार्थ की सस्ती कॉपी-गौरव खन्ना." एक और ने लिखा, "भाई, तुम सिद्धार्थ शुक्ला की नकल तो कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे कभी नहीं बन सकते." एक और ने कमेंट किया, "सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रहे हो." इस बीच, कुछ लोगों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि 'गुस्सा उन्हें शोभा देता है' और घरवाले 'बेवजह उन्हें निशाना बना रहे हैं.'

बिग बॉस 19 के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट

इस बीच बिग बॉस ने घर के असेंबली रूम में सीजन का पहला नॉमिनेशन करवाया, जिसके चलते इस हफ्ते सात कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए, जिनमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसजेक और प्रणित मोरे शामिल हैं. फरहाना भट्ट, जिन्हें घरवालों ने उनके प्रति अपने रूड व्यवहार के कारण वोट देकर बाहर कर दिया था फिलहाल एक सीक्रेट कमरे से उन पर चौबीसों घंटे नजर रख रही हैं. सलमान खान वीकेंड का वार के दौरान उस कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करेंगे जो फाइनली इस घर से बाहर होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gaurav Khanna, Sidharth Shukla, Zeishaan Quadri, Bigg Boss 19, Bigg Boss, Bigg Boss News, Bigg Boss Promo, Bigg Boss Timings, Bigg Boss Updates, Siddharth Shukla, Siddharth Shulka Bigg Boss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com