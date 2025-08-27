सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे गौरव खन्ना? बिग बॉस का नया प्रोमो देख लोग बोले- सिद्धार्थ की सस्ती कॉपी

टेलीविजन शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना इस समय बिग बॉस 19 के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. हाल ही में घर में खाने को लेकर गौरव खन्ना का राइटर-एक्टर जीशान कादरी से झगड़ा हो गया, जिससे सभी घरवाले उनके खिलाफ हो गए. उनके इस रवैये से फैन्स सोच रहे हैं कि वह दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं. नए प्रोमो वीडियो में जीशान, गौरव पर सात लोगों के लिए बना खाना अकेले खाने का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं मिला.

गौरव को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "मैंने एक ही बार में सात लोगों के लिए बनी दाल खा ली?" इसके बाद जीशान को दूसरे घरवालों से यह कहते हुए सुना जाता है कि गौरव अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और अमाल मलिक उन्हें झूठा भी कहते हैं. जीशान ने फिर कहा, "सबसे बड़ा जाहिल है गौरव."

इसके बाद वह गौरव से सीधे तौर पर भिड़ते हुए कहते हैं, "हमने सुना है कि तुमने सिर्फ एक कटोरी दाल नहीं ली, बल्कि 3-4 बार ली क्योंकि तुम्हें वह टेस्टी लगी." हालांकि गौरव ने इसे झूठ बताया, लेकिन घरवाले उनके खिलाफ हो गए. वह सोफे पर बाहें फैलाए बैठे थे, तभी बसीर ने कहा, "हमें तुम्हारी तरफ से कोई कनसर्न नजर नहीं आ रही, बस तुम जिस तरह बैठे हो, उसे देखो." गौरव ने यह कहते हुए बातचीत खत्म की, "तुम्हें लगता है मैंने ली? जाओ मुझे नॉमिनेट करो."

Khane ko lekar hui Gaurav Khanna and Zeishan Quadri mein ek badi fight #BiggBoss19pic.twitter.com/dPeGsY0u9i — BBTak (@BiggBoss_Tak) August 26, 2025

घरवालों की तरफ उनके इस रवैये पर दर्शकों के रिएक्शन आए हैं. एक कमेंट में लिखा था, "सिद्धार्थ शुक्ला जैसा रवैया दिखा रहे हो." एक और ने कमेंट किया, "सिद्धार्थ की सस्ती कॉपी-गौरव खन्ना." एक और ने लिखा, "भाई, तुम सिद्धार्थ शुक्ला की नकल तो कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे कभी नहीं बन सकते." एक और ने कमेंट किया, "सिद्धार्थ बनने की कोशिश कर रहे हो." इस बीच, कुछ लोगों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि 'गुस्सा उन्हें शोभा देता है' और घरवाले 'बेवजह उन्हें निशाना बना रहे हैं.'

बिग बॉस 19 के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट

इस बीच बिग बॉस ने घर के असेंबली रूम में सीजन का पहला नॉमिनेशन करवाया, जिसके चलते इस हफ्ते सात कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए, जिनमें अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, जीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोसजेक और प्रणित मोरे शामिल हैं. फरहाना भट्ट, जिन्हें घरवालों ने उनके प्रति अपने रूड व्यवहार के कारण वोट देकर बाहर कर दिया था फिलहाल एक सीक्रेट कमरे से उन पर चौबीसों घंटे नजर रख रही हैं. सलमान खान वीकेंड का वार के दौरान उस कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करेंगे जो फाइनली इस घर से बाहर होगा.