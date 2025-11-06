लीक हुआ बिग बॉस 19 के विनर का नाम! जानें कौन है शो का फर्स्ट और सेकंड रनर अप

सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो Bigg Boss 19 अपने ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब है और इस वक्त सोशल मीडिया पर बस इसी शो की चर्चाएं हैं. हाल ही में कंटेस्टेंट प्रणीत मोरे की हेल्थ इश्यू की वजह से हुई एविक्शन ने घर की पूरी गेम स्ट्रेटेजी बदल दी है. अब एक वायरल फोटो में टॉप 5 फाइनलिस्ट दिखाए गए हैं और इसी के साथ शो के विनर का नाम लीक होने का दावा किया जा रहा है. इस लीक के बाद दर्शकों ने मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर शो को “स्क्रिप्टेड” कहकर ट्रोल किया जा रहा है.

अमाल मलिक नहीं बने विनर?

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक शुरुआत से ही सलमान खान के फेवरेट माने जा रहे थे. कई बार खबरें आईं कि सलमान, आमाल की गलतियों पर भी सख्त एक्शन नहीं लेते. एक एपिसोड में जब आमाल ने फरहाना भट्ट के साथ बदतमीजी की, तब मेकर्स ने उनके पिता डब्बू मलिक को बुलाकर उन्हें समझाया था. इसके बाद लगा था कि आमाल शो में अपनी इमेज सुधारेंगे, लेकिन अब वायरल स्क्रीनशॉट के मुताबिक वे न तो विनर बने और न ही रनर-अप.

लीक हुई विकिपीडिया पोस्ट में किसका नाम आया?

एक वायरल स्क्रीनशॉट के अनुसार, Bigg Boss 19 का विनर कोई और नहीं बल्कि टीवी एक्टर (नाम छिपाया गया) बताया जा रहा है. वहीं, अभिषेक बजाज पहले रनर-अप और फरहाना भट्ट दूसरे रनर-अप बने हैं. आमाल मलिक को चौथा और तान्या मित्तल को पांचवां स्थान मिला बताया जा रहा है. हालांकि, अब तक इस लीक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.



सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

जैसे ही ये लीक्ड स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, नेटिज़न्स ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “Bigg Boss 19 की स्क्रिप्ट लीक हो गई! क्या विनर पहले से तय है?” वहीं एक और ने कहा, “OMG! क्या बिग बॉस पहले से स्क्रिप्टेड है?” कई फैंस ने लीक्ड विनर को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने इसे “फिक्स्ड रिजल्ट” बताया. एक यूजर ने लिखा, “अगर ये विनर हुआ तो अब तक का सबसे बेकार सीजन है.”