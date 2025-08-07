विज्ञापन

एक महीने में ही टूटी पहली शादी, दूसरे पति की हुई सड़क हादसे में मौत, लोगों ने मारे ताने, अब बिग बॉस में एंट्री

रेनू सुधी मशहूर कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट कोल्लम सुधी की दूसरी पत्नी हैं. सोशल मीडिया पर पहले से ही उनकी मौजूदगी चर्चा में रही है, लेकिन इस शो में शामिल होने की पुष्टि के बाद रेनू सुधी लोकप्रियता और विवाद दोनों ने एक नया मोड़ ले लिया है.

बिग बॉस 7 में एंट्री से चर्चा में रेनू सुधी
जब से बिग बॉस मलयालम सीज़न 7 का आगाज़ हुआ है, दर्शकों की नजरें एक कंटेस्टेंट पर टिक गई हैं और वो हैं रेनू सुधी. अपने ग्लैमरस लुक्स, बिंदास अंदाज़ और विवादों के चलते पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुकीं रेनू अब सीधे मोहनलाल के इस पॉपुलर रियलिटी शो के घर में पहुंच चुकी हैं. एक तरफ उन्हें कोल्लम सुधी की विधवा के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी तरफ ट्रोलर्स की नज़रों में वो एक 'बेबाक' महिला हैं. अब बिग बॉस का ये प्लेटफार्म उनके लिए बन सकता है इमेज सुधारने और खुद को असली रूप में प्रेजेंट करने का बड़ा मौका.

सुधी की मौत के बाद शुरू हुआ ट्रोलिंग का दौर

जून 2023 में कोल्लम सुधी की सड़क हादसे में मौत के बाद रेनू सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं. उन्होंने म्यूज़िक वीडियो, फोटोशूट और रील्स के जरिए पब्लिक अपीयरेंस शुरू की, लेकिन इसी के साथ उन्हें जबरदस्त साइबर अटैक का भी सामना करना पड़ा. उनके ग्लैमरस फोटोशूट्स पर कई यूजर्स ने उन्हें 'विधवा' के तौर पर जज किया और समाज के बनाए स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ जाने पर उन्हें ट्रोल किया गया.

पहली शादी का खुलासा और विवाद

रेनू ने खुद खुलासा किया कि सुधी उनके दूसरे पति थे. उनकी पहली शादी एक शख्स बीनू से हुई थी, लेकिन वो रिश्ता एक महीने से भी कम चला. रेनू के मुताबिक, 'शादी रजिस्टर तभी होती है जब रिश्ता थोड़ा वक्त तक चले. यह रिश्ता महीने भर भी नहीं चला, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी. सुधी को मेरी पूरी कहानी पता थी, पर उनके कहने पर मैंने इसे कभी सामने नहीं लाया'.

कोल्लम सुधी का फैमिली लाइफ

सुधी की पहली पत्नी उन्हें और उनके डेढ़ साल के बेटे राहुल को छोड़कर चली गई थीं. बाद में उन्होंने रेनू से शादी की और दोनों का एक बेटा रितुल भी है. रेनू ने यह भी बताया कि सुधी की पहली पत्नी की मौत आत्महत्या से हुई थी, जो सुधी की मौत से दो साल पहले हुई.

बिग बॉस में नई शुरुआत?

रेनू का बिग बॉस में आना सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि कोल्लम सुधी की विधवा और एक सिंगल मदर के तौर पर भी देखा जा रहा है. ऐसे भी ऑडियंस की सहानुभूति और सपोर्ट उनके फेवर में जा सकता है. ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शो उनकी बिगड़ी हुई इमेज सुधार पाता है या फिर कंट्रोवर्सी का एक नया चैप्टर खोलेगा.

