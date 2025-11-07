बिग बॉस में फरहाना भट्ट ने की टीवी इंडस्ट्री की बेइज्जती! भड़की एक्स कंटेस्टेंट, बोली- बिग बॉस थियेटर में...

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट की हर तरफ चर्चा हो रही है. एक तरफ जहां उनका बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वहीं उनका लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसा कहती हुई नजर आ रही हैं, जो इंटरनेट यूजर्स को रास नहीं आ रहा है. इतना ही नहीं फरहाना के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एक्ट्रेस फलक नाज, जो बिग बॉस के पिछले सीजन में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है और पूछा है कि बिग बॉस थियेटर में आता है क्या?

फलक नाज ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हर सीजन में एक ऐसा दोगुला होता जरुर है. इन्हें क्या लगता है?? बिग बॉस थियेटर में रिलीज होता है क्या. ऐसे लोगों को बीबी में नहीं लाना चाहिए. सच्चा आर्टिस्ट कैरेक्टर और परफॉर्मेंस पर ध्यान देता है ना कि प्लैटफॉर्म पे.

वीडियो की बात करें तो फरहाना कहती हैं, मैंने थियेटर किया है. इस पर गौरव खन्ना कहते हैं, क्यों थियेटर वाले टीवी नहीं करते क्या? इस पर फरहाना कहती हैं, मैं तो नहीं करूंगी. मुझे लगता है मैं अपना थियेटर जाया कर दूंगी. इस पर गौरव कहते हैं, बात सही कह रही हैं. थियेटर में भी अगर सब टीवी पर आ जाएंगे तो थियेटर कौन करेगा. अच्छा है थियेटर अच्छा है.

इसके बाद फरहाना भट्ट मुस्कुराती हुई नजर आती हैं और कहती हैं, जीके को बुरा लग गया. इसके बाद शाहबाज बादेशा से फरहाना की बहस होती है. वहीं पास खड़ी कुनिका सदानंद कहती हैं, ऐसा कभी मत कहना कि मैं ये नहीं करूंगी. पता है मैंने ऐसे ऐसे लोग देखें हैं जो हीरो थे फिल्मों में और बोले हम जिंदगी में कभी टीवी पर काम नहीं करेंगे. झक मारके उनके करना पड़ा. आज तेरे को पता है टीवी फिल्मों से भी बड़ा है. टीवी पर जितना फेम कमाओगी.