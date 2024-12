फराह खान ने नहीं देखा बिग बॉस 13! सिद्धार्थ शुक्ला में नहीं थीं करण वीर मेहरा की ये खासियत

बिग बॉस 13 पूरे बिग बॉस के सबसे फेवरेट सीजन में से एक रहा है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और आसिम रियाज जैसे कंटेस्टेंट ने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बनाई की आज तक कोई उन्हें भूला नहीं पाया. वहीं हर सीजन में उनका जिक्र सुनने को मिल जाता है. लेकिन हाल ही में बिग बॉस 18 के इस वीकेंड का वार पर जब उनका जिक्र हुआ तो कुछ अटपटा लगा क्योंकि सलमान खान की जगह शो को होस्ट करने पहुंचीं डायरेक्टर फराह खान ने करणवीर मेहरा की सिद्धार्थ शुक्ला से तुलना कर दी, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिया तो वहीं कई लोगों ने कहा कि क्या उन्होंने बिग बॉस 13 ध्यान से नहीं देखा. इसकी वजह करण वीर मेहरा का व्यवहार था, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है.

मिट्टी का तेल नहीं था सिद्धार्थ शुक्ला

सिद्धार्थ शुक्ला अपनी अलग पर्सनैलिटी को लेकर बिग बॉस 13 के पॉपुलर कंटेस्टेंट रहे. रियलिटी शो के शुरूआत से लेकर अंत तक उन्होंने कभी किसी से डरकर कोई फैसला नहीं किया और ना ही किसी लड़ाई को बढ़ाने का काम किया. लेकिन करण वीर मेहरा को शुरूआत से मिट्टी का तेल कहा जाता रहा है क्योंकि वह किसी भी लड़ाई में आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आते हैं.

