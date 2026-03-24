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नागिन 7 में AI का ओवरडोज देख भड़के फैंस, एकता कपूर बोलीं- मुझे ड्रैगन चाहिए था और वो भी सस्ता

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एकता कपूर ने माना कि उन्हें AI के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है.

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नागिन 7 में AI का ओवरडोज देख भड़के फैंस, एकता कपूर बोलीं- मुझे ड्रैगन चाहिए था और वो भी सस्ता
नागिन 7 में AI का ओवरडोज देख भड़के फैंस
नई दिल्ली:

नागिन 7 के कुछ एपिसोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर ट्रोल होने के बाद एकता कपूर ने चुप्पी तोड़ी है.  अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एकता ने माना कि उन्हें AI के इस्तेमाल के लिए बहुत सारे नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, एकता ने कहा, “मुझे अपने A.I. एपिसोड के लिए बहुत नफरत मिल रही है.” फिर उन्होंने कैमरा कमरे के दूसरी तरफ घुमाया, जहां शो के राइटर एक-दूसरे के बगल में बैठे थे. एकता ने उनकी तरफ इशारा किया और हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “ये हैं वो लोग! ये! AI के भूखे! मैं बेकसूर हूं! ये 3! हर सीन में एरोप्लेन, ये वो… नहीं मैं हूं! मैं. मुझे चाहिए ड्रैगन, प्लेन, बिना बजट के  

नागिन के बारे में
एक्टर प्रियंका चाहर चौधरी शो में नागिन का रोल निभा रही हैं. यह शो इंडियन टेलीविज़न की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फ्रैंचाइज़ी में से एक का सातवां सीजन है. यह एक रूप बदलने वाली नागिन की कहानी है जो दुनिया को बचाने के लिए अपने परिवार की हत्या का बदला लेती है, और इस दौरान उसका सामना एक ड्रैगन से होता है, जो इस सीजन का मुख्य विलेन है. इस सीरीज में नामिक पॉल और कनिका मान भी अहम रोल में हैं और यह JioHotstar पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है.

इस बीच, एकता भूत बांग्ला की रिलीज की तैयारी कर रही हैं, जिसे उनके प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिक्चर्स ने पेश किया है. यह  बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीज़न है और अक्षय कुमार के बैनर केप ऑफ़ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर बनाया गया है. यह 14 साल के गैप के बाद प्रियदर्शन और अक्षय कुमार के बीच एक रीयूनियन है. अक्षय के अलावा, फिल्म में वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव भी हैं. इसमें मशहूर एक्टर असरानी भी होंगे, जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया था. भूत बांग्ला 10 अप्रैल को थिएटर में रिलीज होगी.
 

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